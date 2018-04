Bundesliga-Analyse Was Leverkusen so stark macht

Diese Grafik zeigt, was Leverkusen in der zweiten Hälfte besonders gut machte. Dargestellt sind alle abgefangenen Bälle (blaue Dreiecke), Ballsicherungen (gelbe Dreiecke) und Fouls (rote Fünfecke) der Gastgeber nach der Pause. Es wird deutlich, dass Leverkusen vor dem eigenen Tor kaum in Bedrängnis kam. Bayer eroberte meist schon im Mittelfeld den Ball oder unterband mögliche Konter der Eintracht durch taktische Fouls in ungefährlichen Regionen.