Bundesliga-Analyse Warum Dortmund die Nummer zwei im Revier ist

Wie schwer es der BVB spielerisch hatte, zeigen alle Pässe des in der Nachspielzeit verletzt ausgewechselten Michy Batshuayi. Die einzige Spitze der Dortmunder kam kaum an den Ball. Wenn der Belgier doch ins Spiel einbezogen wurde, war es zudem meist sehr weit vom gegnerischen Strafraum entfernt. Sechs seiner 17 Pässe kamen nicht an, drei waren Anstöße.