Bundesliga-Analyse Wie James die Bayern zum Sieg führte

An der Entstehung des 6:0 lässt sich ablesen, wie die Partie in den zweiten 45 Minuten über weite Strecken lief. Die Bayern spielten sich den Ball in der eigenen Hälfte in aller Ruhe zu, ohne dabei von den Dortmundern gestört zu werden. Nach einer der wenigen Tempoverschärfungen waren Müller (25) und Kimmich (32) auf rechts durch. Der Ball kam in die Mitte, wo Bürki (38) und Sokratis (25) gegen Lewandowski nicht klären konnten.