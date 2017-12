Bundesliga Ujah kehrt aus China nach Mainz zurück

Der FSV Mainz 05 hat seinen ehemaligen Angreifer Anthony Ujah verpflichtet. Wie der Verein auf Twitter bekanntgab, hat der 27-jährige Nigerianer einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Ujah spielte in der Saison 2011/2012 schon einmal für die Mainzer, schaffte seinen Durchbruch aber erst in den Folgejahren beim 1. FC Köln und bei Werder Bremen. Mainz-Sportdirektor Rouven Schröder hatte Ujah schon 2015 zu den Bremern geholt.

Anthony #Ujah spielt ab der Rückrunde wieder für #Mainz05. Der 27-jährige Angreifer kommt von Liaoning FC und hat bei den 05ern einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis Sommer 2021 unterschrieben. #WelcomeBack pic.twitter.com/VjKjq0myB0 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 20. Dezember 2017

In den vergangenen 18 Monaten spielte Ujah für Liaoning Whowin in China. Bereits im Sommer hatte Hannover 96 versucht, ihn nach Deutschland zurückzuholen. Ujah könnte in der Rückrunde die Sturmmisere der Mainzer beheben, die nach der Hinrunde mit nur 19 geschossenen Toren auf dem 15. Tabellenplatz stehen. Immerhin gelang dem Team von Trainer Sandro Schwarz mit einem 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart der Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale.

Ein anderer Spieler hingegen verlässt die Bundesliga: Marvin Compper von Vizemeister RB Leipzig schließt sich nach über drei Jahren Celtic Glasgow an. Der schottische Meister teilte mit, dass der 32 Jahre alte Defensivspieler einen Vertrag bis 2020 unterschrieben hat. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt.

Der Innenverteidiger, der 2008 gegen England (1:2) zu seinem ersten und bislang einzigen Länderspiel gekommen war, hatte unter Trainer Ralph Hasenhüttl keine Perspektive mehr. Der einstige Stammspieler kam in dieser Saison nur zu drei Pflichtspielen für Leipzig.