In der Samstagabendbegegnung des 26. Spieltags hat Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0) besiegt. Vor heimischer Kulisse legte Lucas Alario (39. Minute) noch in der ersten Hälfte den ersten Treffer vor, der eingewechselte Julian Brandt (90.+2) brachte die späte Entscheidung. Die Borussia schaffte es zu lange nicht, Leverkusen wirklich in Gefahr zu bringen. Ihre späte Druckphase in den letzten zehn Minuten reichte nicht mehr, um das Spiel zu drehen.

Zwei Mal versuchte es Bayer mit der gleichen Kombination, einmal führte sie zum Ziel. In der 36. Minute scheiterte Kevin Volland noch nach einer Flanke von Leon Bailey per Kopfball aus vier Metern. Drei Minuten später machte es der Flügelstürmer besser und legte eine erneute Bailey-Flanke auf Alario ab, der aus dem Rückraum vollstreckte. Kurz vor der Pause kam Alario erneut frei zum Abschluss, scheiterte jedoch von der Kante des Sechzehnmeterraums knapp (45.).

Auch in der zweiten Halbzeit war es der Argentinier, der einem Tor am nächsten kam. Eine erneute Vorarbeit von Volland konnte er jedoch per Schuss vom Fünfmeterraum nicht verwerten. Mönchengladbach brachte über die gesamte Dauer der Partie nur zwei wirklich gute Angriffe zustande. Nachdem Josip Drmic die Flanke von Jonas Hofmann jedoch neben das Tor köpfte (82.) und Leverkusens Wendell noch mal um ein Eigentor herumkam (89.), setzte Brandt den Schlusspunkt für Leverkusen (90.+2).

Bayer steht nach diesem Erfolg auf Platz drei der Tabelle, zwei Punkte hinter Schalke, das am Vorabend in Mainz gewinnen konnte. Mönchengladbach rutscht nach dem Augsburger Sieg am Nachmittag auf Platz neun der Tabelle ab.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0)

1:0 Alario (39.)

2:0 Brandt (90.+2)

Leverkusen: Leno - Lars Bender, Tah, Sven Bender, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Volland, Bailey (69. Brandt) - Alario, Havertz

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke (71. Cuisance), Ginter, Vestergaard, Elvedi - Zakaria (79. Drmic), Kramer - Hazard, Stindl, Grifo - Bobadilla (64. Hofmann)

Schiedsrichter: Hartmann

Gelbe Karten: - Kramer, Vestergaard, Zakaria

Zuschauer: 30.000