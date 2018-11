Nach einer Stunde stand es in der Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart noch 0:0. Dann spielten die Leverkusener einen Konter fast perfekt aus. Karim Bellarabi legte noch in der eigenen Hälfte mit der Hacke ab auf Julian Brandt. Der trieb den Ball über den halben Platz und bediente dann wieder den links durchgestarteten Bellarabi. Dessen Querpass hätte Kevin Volland aus fünf Metern eigentlich nur noch ins leere Tor schieben müssen - doch er schoss drüber.

Dass diese Szene am Ende keine Auswirkung auf das Ergebnis hatte, dafür sorgte Volland selbst. Erst brachte der Stürmer sein Team nach einer Flanke von Kai Havertz per Kopf in Führung (76. Minute), dann traf er mit einer Direktabnahme nach Vorarbeit des eingewechselten Lucas Alario zum 2:0 (81.). Beide Szenen waren deutlich anspruchsvoller als die vergebene Großchance, aber das dürfte weder Volland noch seine Mannschaftskameraden stören.

In der Nachspielzeit hätte Alario fast noch das 3:0 erzielt, der Treffer wurde aber aufgrund einer Abseitsposition nicht gegeben (90.+1). In der ersten Hälfte hätten beide Teams jeweils einen Elfmeter zugesprochen bekommen können. In der ersten Minute war Pablo Maffeo von Charles Aránguiz zu Fall gebracht worden, Schiedsrichter Robert Schröder hatte aber kein Foul erkannt. Auch der Video-Assistent sah keinen Grund, die Entscheidung zu revidieren.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Schiedsrichter Robert Schröder (Mitte) hält Rücksprache mit dem Video-Assistenten

Nach einem Handspiel von Emiliano Insúa entschied Schröder dann zunächst auf Strafstoß, wurde aber von seinem Video-Assistenten überstimmt. Insúa soll den Ball nicht auf, sondern knapp vor der Strafraumgrenze mit der Hand gestoppt haben. Entsprechend wurde auf Freistoß entschieden (16.). Ansonsten blieb es eine ereignisarme Partie - bis Volland kam. Der Heimsieg geht in Ordnung, weil Bayer insgesamt das bessere und gefährlichere Team war und sich mehr Chancen erspielte.

Durch den Sieg springt Leverkusen in der Tabelle vorerst auf Position zehn, kann am Wochenende aber noch von Augsburg, Freiburg und Wolfsburg überholt werden. Stuttgart bleibt nach der achten Saisonniederlage Tabellenletzter.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

1:0 Volland (76.)

2:0 Volland (81.)

Leverkusen: Hradecky - L. Bender (78. Wendell), Tah, S. Bender, Jedvaj (66. Weiser) - Baumgartlinger, Aranguiz (66. Alario) - Bellarabi, Havertz, Brandt - Volland

Stuttgart: Zieler - Beck, Pavard, Kempf, Insúa - Aogo (81. Akolo) - Maffeo (46. Thommy), Ascacibar, Gentner (81. Castro), Gonzalez - Gomez

Zuschauer: 24.632

Schiedsrichter: Robert Schröder

Gelbe Karten: Jedvaj, S. Bender, L. Bender / Gentner, Maffeo