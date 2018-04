Zum Abschluss des 29. Spieltags hat Bayer Leverkusen mit 4:1 (1:1) bei RB Leipzig gewonnen. Die Führung der Leipziger durch Marcel Sabitzer (17. Minute) egalisierte der 18-jährige Kai Havertz wenige Sekunden vor der Halbzeitpause, bevor Julian Brandt (51.), Panagiotis Retsos (56.) und Kevin Volland (69.) die Partie zugunsten der Gäste drehen konnten. Leverkusen rückt durch dieses Ergebnis auf den vierten Platz vor, die Leipziger sind nun Sechster.

Die 35.000 Zuschauer erlebten von Beginn an einen offenen Schlagabtausch und alleine in der ersten Hälfte 17 Torschüsse. Die Führung für die Gastgeber fiel durch einen Volleyschuss des Österreichers Sabitzer, der eine Kopfballablage von Yussuf Poulsen unhaltbar für Bernd Leno im Leverkusener Tor ins linke Eck platzierte (17.).

Ebenfalls ein Volleyschuss von Havertz (45.) sorgte für den Ausgleich der Gäste. Diesem voraus ging ein Konter der Gäste, an dessen Ende Leon Bailey den Ball gefühlvoll zu dem am Strafraumrand wartenden Havertz chipte.

Nach einem kollektiven Aussetzer der RB-Abwehr traf Leverkusens Nationalspieler Brandt zum 2:1 (51.), bevor der für den verletzten Sven Bender eingewechselte Retsos nach einer Ecke per Flachschuss auf 3:1 (56.) erhöhte. Eine brillante Vorarbeit von Brandt verwertete Kevin Volland in der 69. Minute zum 4:1 für die nun deutlich überlegenen Gäste.

Leverkusen empfängt am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) den Tabellenfünften aus Frankfurt. Für Leipzig geht es bereits am Donnerstag in Marseille mit dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League (21.05 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) weiter.

RB Leipzig-Bayer Leverkusen 1:4 (1:1)

1:0 Sabitzer (17.)

1:1 Havertz (45.)

1:2 Brandt (51.)

1:3 Retsos (56.)

1:4 Volland (69.)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo - Kampl, Keita (76. Ilsanker) - Sabitzer, Forsberg - Poulsen (56. Bruma), Werner (69. Lookman)

Leverkusen: Leno - L. Bender (68. Jedvaj), Tah, S. Bender (19. Retsos), Wendell (63. Henrichs) - Baumgartlinger, Aranguíz - Brandt, Havertz, Bailey - Volland

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 35.000