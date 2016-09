Bundesliga Hattrick besiegt den HSV, Gladbach verliert

Bayer Leverkusen - Hamburger SV 3:1 (0:0)

Vier Torschüsse, vier Tore: Die Saisonbilanz von Joel Pohjanpalo kann sich sehen lassen. Nach seinem Tor bei der 1:2-Niederlage in Mönchengladbach zum Saisonauftakt traf der Finne gegen den HSV gleich dreimal. Bobby Wood hatte nach einem Konter das Führungstor für die Hamburger erzielt. Nach Anspiel von Michael Gregoritsch umkurvte Wood Keeper Bernd Leno und schob zu seinem zweiten Saisontor ein (58. Minute).

Aber Bayer kam durch Joel Pohjanpalo zum verdienten Ausgleich (79.). Nach einem Traumpass von Kevin Kampl hinter die Hamburger Abwehr chippte Julian Brandt den Ball auf den Kopf von Pohjanpalo, der aus wenigen Metern das 1:1 erzielte. Zuvor hatte Javier Hernández den Pfosten des Hamburger Tors getroffen. Doch Pohjanpalo hatte noch nicht genug. In der Nachspielzeit erzielte er mit einem tollen Rechtsschuss das 2:1 und schloss einen Konter zum 3:1-Endstand ab.

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (0:1)

Ein Traumtor von Thorgan Hazard brachte Borussia Mönchengladbach bei Aufsteiger Freiburg in Führung. Der Belgier wurde vor dem Strafraum von Ibrahima Traoré angespielt und schlenzte den Ball mit dem linken Fuß und perfekter Schusstechnik in den linken Winkel (35.). Erst nach der Pause kam der Sportclub zum verdienten Ausgleich. Nach Zuspiel von Vincenzo Grifo traf Maximilian Philipp zum 1:1 (54.).

Die Badener wurden nun immer dominanter und gingen durch ein weiteres Tor von Philipp in Führung. Nils Petersen legte dem 22-Jährigen per Kopf auf, Philipp traf in die linke Ecke (85.). Zwei Minuten später gab es einen Foulelfmeter für den SC, als Yann Sommer Grifo zu Fall brachte. Petersen verwandelte zum 3:1-Endstand (88.).

Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

90 Minuten lang brachte Darmstadt 98 im fußballerisch erschreckend schwachen Hessenderby keinen Schuss aufs Tor von Lukas Hradecky. Dann missglückte dem Darmstädter Sandro Sirigu eine Flanke von rechts, der Ball senkte sich über den Frankfurter Keeper in die lange Ecke. So kamen die Lilien zum Sieg in einem Bundesligaspiel, das keinen Gewinner verdient hatte.

VfL Wolfsburg - FC Köln 0:0

Mario Gomez gab sein Debüt im Trikot des VfL Wolfsburg. Aber dem Nationalstürmer war gegen die defensivstarken Kölner kein Tor vergönnt. Im "Verfolgerduell" der beiden Mannschaften, die nach dem ersten Spieltag auf Platz zwei der Tabelle lagen, hatten beide Teams Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber die beiden Torhüter Koen Casteels und Sven Müller, der den verletzten FC-Stammtorwart Timo Horn vertrat, verhinderten Treffer auf beiden Seiten.

FC Ingolstadt - Hertha BSC 0:2 (0:1)

Bereits nach acht Minuten ging die Hertha in Führung. Fabian Lustenberger fing einen Pass von Ingolstadt ab und lenkte den Ball zu Genki Haraguchi. Dessen Pass verwertete Vedad Ibisevic im Sturmzentrum. Nach einer Flanke von Haraguchi von der linken Seite köpfte der eingewechselte Julian Schieber das entscheidende 0:2 (86.).