Debakel gegen Schalke Korkut macht aus Leverkusen einen Abstiegskandidaten

Bayer Leverkusens miserable Bilanz unter Trainer Tayfun Korkut hat sich weiter verschlechtert: Im Heimspiel gegen Schalke 04 unterlag das Team 1:4 (0:3). Mit Korkut holte Bayer 04 erst sechs Punkte aus acht Spielen, als Zwölfter mit 36 Punkten ist der Klub mittlerweile ein Kandidat für Relegationsplatz 16.

Mainz, Wolfsburg, Hamburg (alle 33 Punkte) und der aktuelle 16. Augsburg (32) könnten den Druck auf Bayer an diesem Wochenende noch erhöhen.

Leverkusen blamierte sich in der Anfangsphase mit einer desolaten Abwehrleistung. Guido Burgstaller, Benedikt Höwedes und Alessandro Schöpf brachten Schalke nach 18 Minuten 3:0 in Führung. Die Elf blieb klar besser und erhöhte durch einen zweiten Burgstaller-Treffer (50. Minute). Mit 41 Punkten ist für S04 das Erreichen der Europa League zumindest noch möglich.

Leon Goretzka kehrte ins Schalker Team zurück. Erst vor acht Tagen hatte der 22-Jährige eine Gehirnerschütterung beim Spiel gegen Ajax Amsterdam erlitten. Gegen Leverkusen bot er eine gute Leistung mit zwei Torvorlagen.

Zu Beginn wirkte Bayer 04 dominanter, das Team hatte nach 40 Sekunden die erste gefährliche Möglichkeit durch Julian Brandt. Dann schlug bereits der Gegner zu: Nach einer schönen Spieleröffnung von Nabil Bentaleb, der mit einem Steilpass Goretzka im Strafraum bedient hatte, schoss Burgstaller das 1:0 aus kurzer Distanz (6.). Nur vier Minuten später legte Höwedes nach einem Eckball per Kopf das zweite Schalker Tor nach. Er stand völlig frei.

In der 18. Minute kam es noch schlimmer für Leverkusen: Schöpf erzielte das 3:0. Zuvor hatte Bernd Leno noch stark gegen zwei Schüsse von Goretzka reagiert, beim Nachsetzen von Schöpf war der Torwart chancenlos. Leverkusens Abwehr kam nicht in die Zweikämpfe und verlor in der 19. Minute ihren Chef Ömer Toprak wegen einer Verletzung. Schalke begnügte sich danach mit der klaren Führung und kombinierte, ohne zu viel zu riskieren. Bayer versuchte ins Pressing zu gehen, bekam allerdings kaum Druck zustande.

Die zweite Hälfte begann wie die erste: Leverkusen erwischte einen Blitzstart mit einer Top-Chance durch Karim Bellarabi - und Schalke schoss nur wenig später ein Tor. Nach Flanke von Schöpf vollstrecke Burgstaller mit einer Direktabnahme aus der Luft (50.). In der 69. Minute gelang Stefan Kießling mit seinem zweiten Saisontor der Ehrentreffer.

Bayer Leverkusen - Schalke 04 1:4 (0:3)

0:1 Burgstaller (6.)

0:2 Höwedes (10.)

0:3 Schöpf (18.)

0:4 Burgstaller (50.)

1:4 Kießling (69.)

Leverkusen: Leno - Hilbert (46. Wendell), Jedvaj, Toprak (19. Tah), Henrichs - Aránguiz, Kampl - Bellarabi, Volland, Brandt (86. Mehmedi) - Kießling

Schalke: Fährmann - Coke, Höwedes, Badstuber, Kolasinac (74. Aogo) - Stambouli, Bentaleb (84. Riether) - Schöpf, Goretzka, Caligiuri - Burgstaller

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: Bellarabi, Kampl

Zuschauer: 29.000