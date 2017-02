Bundesliga Leverkusen gewinnt in Augsburg

Bayer Leverkusen hat zum Auftakt des 21. Spieltags beim FC Augsburg 3:1 (2:0) gewonnen. Karim Bellarabi schrieb in der 23. Minute Geschichte: Der Angreifer erzielte den Führungstreffer und damit zugleich das 50.000 Tor der Bundesliga-Geschichte. Leverkusen springt durch den Erfolg zumindest vorübergehend auf Rang acht, Augsburg hat als 13. weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Leverkusens Trainer Roger Schmidt musste in der Abwehr auf Ömer Toprak verzichten. Der Kapitän war gelbgesperrt und wurde durch Winterzugang Aleksandar Dragovic ersetzt. Augsburgs Coach Manuel Baum nahm sogar fünf Änderungen vor. Unter anderem bekam der ehemalige Leverkusener Dominik Kohr den Vorzug vor Jonathan Schmid.

In einer ansehnlichen Anfangsphase hatte Augsburgs Ja-Cheol Koo die erste Chance, um sein Team in Führung zu bringen. Nachdem der Südkoreaner Dragovic ausgespielt hatte, setzte er den Ball knapp am Tor vorbei (18.). In der Folge wurden die Gäste immer stärker. Zunächst scheiterte Kevin Kampl noch an Marvin Hitz (20.), wenig später war es dann Bellarabi, dem der Jubiläums-Treffer gelang. Nach einem Angriff über die rechte Seite musste der Nationalspieler aus kurzer Distanz nur noch einschieben (23.).

Chicharito schreibt ebenfalls Geschichte

Bellarabi hätte nach einem schönen Zuspiel vom erst 17-jährigen Kai Havertz sogar erhöhen können (32.), das überließ er seinem Sturmpartner Chicharito. Der Mexikaner schloss eine schöne Kombination aus acht Metern erfolgreich ab und sorgte damit vor der Halbzeit für den 900. Auswärtstreffer der Leverkusener Vereinsgeschichte (43.).

Augsburg hatte im Heimspiel gegen Bremen vor zwei Wochen einen Rückstand in der letzten Minute drehen können und agierte dementsprechend selbstbewusst nach Wiederbeginn. Erst setzte Daniel Baier einen Ball aus der Distanz knapp neben das Tor (55.), nur drei Minuten später lief Raul Bobadilla alleine auf Bernd Leno zu, um dann aber kläglich zu scheitern (58.).

Besser macht es dann Kohr. Der 23-Jährige erzielte den Anschlusstreffer, nachdem er von Takashi Usami freigespielt wurde (60.). Doch die Freude währte nur kurz. Chicharito wurde erneut von Havartz in Szene gesetzt und traf zum 3:1 (65.). Schmidt nahm den zweifachen Torschützen anschließend vom Feld, damit dieser sich frühzeitig auf das wichtige Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Atlético Madrid (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) vorbereiten konnte.

Augsburg erholte sich von dem Gegentreffer nicht mehr und konnte keine Gefahr mehr entwickeln. Leverkusen brachte das Resultat souverän über die Zeit und feierte den zweiten Sieg in Serie.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)

0:1 Bellarabi (23.)

0:2 Chicharito (43.)

1:2 Kohr (60.)

1:3 Chicharito (65.)

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Max - Baier - Teigl (71. Ji), Kohr (88. Leitner), Koo, Usami - Bobadilla

Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Jedvaj, Dragovic, Wendell - L. Bender (44. Aranguiz), Kampl - Bellarabi, Brandt (59. Volland) - Havertz - Chicharito (67. Baumgartlinger

Zuschauer: 24.000

Schiedsrichter: Harm Osmers

Gelbe Karten: Verhaegh, Max