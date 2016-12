Leverkusens später Sieg Kießling bestraft tapfere Schalker

Schalke 04 hat in den letzten Minuten 0:1 (0:0) gegen Bayer Leverkusen verloren. Der erste Aufreger der Partie ereignete sich bereits in der vierten Minute, als Schalkes Naldo für eine Notbremse mit Rot vom Platz musste. Leverkusen schaffte es erst in der 89. Minute, doch noch den Siegtreffer durch Stefan Kießling zu erzielen. In der Tabelle steht Bayer als Achter (20 Punkte) knapp vor Schalke (17 Punkte).

Für Schalke ging es mit einem Schock los: Abwehrchef Naldo hatte im Anschluss eines schlechten Rückspiels von Sead Kolasinac Leverkusens Chicharito leicht am Trikot gezogen, der Mexikaner fiel und Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied auf Rot - die Entscheidung ging in Ordnung. Der fällige Freistoß aus 20 Metern blieb ungefährlich.

Die anschließende Unterzahl machte sich nicht bemerkbar. Auch nicht, dass Schalke mit dem gelbgesperrten Benedikt Höwedes ein weiterer Stammverteidiger fehlte. Leverkusen agierte meist ideenlos, ohne Tempo und hatte seine erste gute Chance erst in der 33. Minute, als Kießling aus spitzem Winkel am Tor vorbeischoss.

Nur 13 Tore am 14. Spieltag

Schalke war ebenbürtig und kam auffällig häufig zu Konterszenen. Jewhen Konopljanka war dabei der auffälligste Angreifer, Gefahr brachte er aber nur in Ansätzen zustande. Pech hatte S04 kurz vor der Pause, als Aytekin nach einem Vergehen von Benjamin Henrichs an Abdul Rahman Baba auf Strafstoß verzichtete (43. Minute).

Bayers Trainer Roger Schmidt wechselte nach der Pause offensiv und versuchte damit, den Druck auf Königsblau zu erhöhen. Das klappte nicht, denn Leverkusen war weiter harmlos. Schalke bot eine läuferisch ansprechende Partie und geriet kaum in Verlegenheit, die Gastgeber hatten sogar die besseren Chancen: In der 59. Minute verpasste Konopljanka aus der Distanz.

Bayer wachte erst in der Schlussphase auf und hatte mit einem abgefälschten Fernschuss von Wendell (82.) und einer Möglichkeit durch Chicharito (85.) aus spitzem Winkel plötzlich Möglichkeiten auf den Erfolg. Der gelang schließlich durch Kießling, der in der 89. Minute per Kopf traf.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

0:1 Kießling (89.)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Kolasinac - Geis (90.+1 Avdijaj) - Schöpf, Baba - Goretzka, Meyer (79. Bentaleb) - Konopljanka (86. Stambouli), Choupo-Moting

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak (58. Dragovic), Wendell - Baumgartlinger (46. Yurchenko), Aranguiz (46. Havertz) - Calhanoglu, Brandt - Chicharito, Kießling

Gelbe Karten: Meyer, Baba, Kehrer - Toprak, Baumgartlinger, Havertz

Rot: Naldo

Schiedsrichter: Aytekin

Zuschauer: 60.821