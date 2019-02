Bayer Leverkusen hat sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0) gewonnen und den fünften Tabellenplatz erobert. In einer überlegen geführten Partie erzielte Leverkusens Kai Havertz (18. Minute) die Führung für die Gastgeber, Leon Bailey legte in der zweiten Hälfte nach (66.). Durch den Erfolg bleibt das Team Spitzenreiter der Rückrunden-Tabelle, nur der FC Bayern konnte so viele Punkte holen wie Bayer.

Der Leverkusener dominierten das Spiel in der ersten Viertelstunde und ließen den Gegner aus Düsseldorf kaum an den Ball kommen. Nach 15 Minuten mussten die Gastgeber zum ersten Mal wechseln, denn Karim Bellarabi konnte nicht weiterspielen. Lucas Alario kam in die Partie, Kevin Volland rückte auf den rechten Flügel - eine Umstellung mit Folgen: Nur drei Minuten später setzte sich Volland gegen Markus Suttner und Niko Gießelmann durch, um in die Mitte zu flanken, wo Havertz eingelaufen war und den Ball unbedrängt einschob (18.).

31 - Seit seinem BL-Debüt im Oktober 2016 kommt in Europas Top 5 Ligen kein Spieler des Jahrgangs 1999 oder jünger auf so viele Torbeteiligungen wie Kai Havertz (31). Youngster. #B04F95 #Bundesliga @bayer04fussball pic.twitter.com/oti4jbxA1A — OptaFranz (@OptaFranz) February 17, 2019

Auch an den zwei weiteren torgefährlichsten Aktionen der ersten Hälfte war Fortuna-Linksverteidiger Suttner in seinem ersten Bundesliga-Einsatz für den neuen Klub beteiligt. Zunächst setzte er einen Freistoß aus 25 Metern neben das Tor von Lukas Hradecky, dann warf er sich in der 41. Minute in den Schuss von Volland und verhinderte kurz vor der Pause eine höhere Leverkusener Führung. Die wäre durchaus verdient gewesen, denn die Gastgeber dominierten das Spiel: Mit 518 Pässen in einer Hälfte stellte Leverkusen einen Saisonrekord auf.

In der zweiten Hälfte gelang es der Fortuna, sich mehr ins Spiel einzubringen. Die Mannschaft zeigte jedoch im Angriffsdrittel zu viele Unkonzentriertheiten. Nicht so ihr Keeper Jaroslav Drobny, der den grippekranken Michael Rensing im Düsseldorfer Tor ersetzte: Als Lucas Alario in der 56. Minute überraschend aus 13 Metern zum Schuss kam, parierte der 39-Jährige mit einem starken Reflex. Zehn Minuten später hatte er weniger Erfolg, als er eine Hereingabe von Mitchell Weiser zwar nach Außen parierte, dort aber Leverkusens Bailey den Ball in die Füße spielte, der zum 2:0 traf (66.).

Bayer Leverkusen hat sich durch schwächere Leistungen in Pokal und Europa League nicht verunsichern lassen und in der Liga erneut überzeugt. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen hat sich das Team seit Beginn der Rückrunde bereits um vier Plätze verbessert und steht jetzt auf Rang fünf. Der Viertplatzierte aus Leipzig konnte den Abstand zu Bayer allerdings mit einem Sieg in Stuttgart konstant halten. Durch dieses Ergebnis bleibt auch der Düsseldorfer Abstand zum Relegationsplatz, wo Stuttgart aktuell steht, mit zehn Punkten unverändert.

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)

1:0 Havertz (18.)

2:0 Bailey (66.)

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Dragovic, Wendell - Aránguiz - Havertz, Brandt (79. Baumgartlinger) - Bellarabi (15. Alario), Bailey - Volland

Düsseldorf: Drobny - Zimmer (27. Barkok), Kaminski, Hoffmann, Suttner (64. Raman) - Zimmermann, Morales - Lukebakio, Fink (75. Kownacki), Gießelmann - Karaman

Schiedsrichter: Schmidt

Gelbe Karten: Dragovic / Fink, Hoffmann, Lukebakio

Zuschauer: 28.000