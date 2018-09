Es ist fast schon eine Art Tradition geworden bei Bayer Leverkusen. Vor dem Saisonstart herrscht alljährlich das Gefühl: Da passt alles, das wird die Saison dieses Klubs. Nach den ersten Spielen kommt dann die schnelle Erkenntnis: Bayer wird größere Probleme haben, als zunächst angenommen.

So auch in diesem Jahr.

Die Transferpolitik war vielversprechend, der Kader klingt spektakulär. Die einzigen nennenswerten Abgänge, Bernd Leno und Benjamin Henrichs, ersetzte Leverkusen gleichwertig mit Lukas Hradecky und Mitchell Weiser. Alle anderen wichtigen Spieler aus der Vorsaison sind geblieben - von Jonathan Tah über Lars Bender bis Julian Brandt. Mit Paulinho kam sogar ein weiterer junger Angreifer hinzu.

Nach zwei Spielen aber hat Bayer null Punkte. Es ist unwahrscheinlich, dass sich das nach der Partie bei Tabellenführer Bayern München am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ändert. Sportdirektor Rudi Völler macht den schlechten Start zum Teil gar an der Erwartungshaltung fest - und geht das eigene Team scharf an: "Auch einige Spieler haben mir ein wenig zu viel davon gesprochen, wie gut wir sind und wie weit vorne wir landen können", sagte er nach der Niederlage gegen Wolfsburg dem "Kicker". Verliert Leverkusen auch in München, droht der letzte Tabellenplatz.

Wie ist das zu erklären?

Wenn man die überraschenden Leverkusener Probleme betrachtet, gelangt man zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt tatsächlich auch zu: Julian Brandt. Ja, die Saison ist noch extrem jung. Und ja, Leverkusen plagen schon früh Verletzungsprobleme: Zum Start fielen sowohl Lars als auch Sven Bender sowie Julian Baumgartlinger und Lukas Hradecky aus, Charles Aranguíz war zum Saisonbeginn nach einer Knieverletzung gerade erst wieder fit. Alles nicht die spektakulärsten Spieler im Team und doch wichtige Stützen. Und trotzdem fällt auch Brandts bisherige Rolle auf.

180 Minuten, ein Torschuss

Zweiter Spieltag, Bayer gegen Wolfsburg. Schon nach gut 20 Sekunden spielt Kai Havertz auf Brandt. Dieser geht in den Strafraum, steht frei vor Torwart Koen Casteels - wird dann aber doch noch von Jérôme Roussillon abgegrätscht. Starke Aktion des Verteidigers, aber ein Brandt in Bestform wäre wohl den entscheidenden Sekundenbruchteil schneller gewesen. Die Szene steht symptomatisch für die unglücklichen Auftritte Brandts in den ersten beiden Spielen.

Brandts SPIX-Wertung am 2. Spieltag

In 180 Spielminuten schoss er bisher nur einmal aufs Tor und legte zwei Schüsse auf. Zum Vergleich: Leon Bailey auf dem anderen Flügel kommt bisher auf sieben Abschlüsse und sechs Torschussvorlagen. Der Jamaikaner hat auch den einzigen Leverkusener Treffer erzielt. Brandt hingegen wird den hohen Erwartungen noch nicht gerecht. Erwartungen, die ironischer Weise auch die katastrophale WM-Leistung des DFB-Teams in Russland ausgelöst haben.

Aus dem Sommer ging der 22-Jährige als einer der wenigen Gewinner unter vielen Verlierern hervor. Nach dem ersten Vorrundenaus der deutschen WM-Geschichte brach einiges auf das DFB-Team herein. Bequemlichkeit, Arroganz, fehlende Einstellung - dies waren Vorwürfe, die das historische Scheitern erklären sollten. Nicht so bei Brandt.

Getty Images Julian Brandt bei der WM gegen Südkorea

Dieser wurde dafür gelobt, während seiner 19 Spielminuten plus Nachspielzeit das deutsche Spiel belebt zu haben. Gegen Mexiko und gegen Schweden bewies er seine überragende Schusstechnik, hatte aber das Pech, jeweils nur den Pfosten zu treffen. Auch gegen Südkorea schoss er trotz später Einwechslung noch zweimal aufs Tor. Von der umfassenden sportlichen Kritik am DFB-Team wurde Brandt anschließend in der Regel ausgeklammert.

Die meisten Ballaktionen der Leverkusener Offensive

Damit war klar, dass der Angreifer auch in Leverkusen zu den großen Hoffnungsträgern für die neue Saison gelten würde. Zudem hat er bereits 134 Bundesligaspiele bestritten. Seine Spielanteile in den ersten beiden Partien zeigen auch, dass er bereits in seinem jungen Alter schon ein wichtiger Bestandteil des Teams ist: Sowohl gegen Gladbach (63 Ballaktionen) als auch gegen Wolfsburg (62) war Brandt von den vier Offensivspielern derjenige, der am häufigsten am Ball war.

Brandts SPIX-Wertung am 1. Spieltag

Seine Aktionen und Entscheidungen waren in den ersten beiden Spielen dann aber unglücklich, teils zu unentschlossen, ganz wie beim Abschluss in der ersten Minute gegen Wolfsburg. Auch eine seiner größten Stärken, das Dribbling, spielte er bisher noch nicht aus. Gegen Gladbach scheiterte Brandt mit all seinen vier Tempoläufen, gegen Wolfsburg gewann er eins und verlor zwei Dribblings. Gefährliche Akzente kann er so kaum setzen.

Gegen Bayern dürfte aber gerade das Tempo auf den Flügeln mit Brandt und auch Bailey entscheidend sein. Durch die weit aufrückenden Münchner Außenverteidiger könnten beide mehr Platz als gegen andere Gegner bekommen.

Vor der Partie kehrt Brandt nun erneut von der Nationalmannschaft zurück nach Leverkusen. Gegen Peru gehörte er wieder zu den Besten, erzielte sein zweites Länderspieltor - mit nur einem Torschuss. Diese Effektivität dürfte er gerade in München brauchen, denn ein Leverkusener Chancenplus ist dort nicht zu erwarten.

Aber vielleicht tun diese geringen Erwartungen der Mannschaft ja auch gut.