Fußball-Bundesliga Bayern besiegt Bremen, HSV verliert Kellerduell

Werder Bremen - Bayern München 1:2 (0:2)

Für Werder begann die Partie mit einem frühen Rückschlag: Angreifer Claudio Pizarro musste mit einer Oberschenkelzerrung bereits in der 19. Minute den Platz verlassen. Dann folgte ein sehenswerter Auftritt des alternden (aber immer noch effektiven) "Robbery"-Duos. Franck Ribéry legte im Strafraum quer auf Arjen Robben, der den Ball direkt nahm und im Werder-Tor unterbrachte (30. Minute).

Zunächst ging es für die Münchner weiter nach Plan: David Alaba legte mit einem Traumfreistoß in den Winkel nach (45.+1). Doch Bremen gab sich nicht auf - und wurde belohnt: Angreifer Max Kruse konnte dank einer technisch feinen Aktion zum Anschluss treffen (53.). Am Ende blieb es aber beim knappen Sieg des Bundesliga-Spitzenreiters.

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1)

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass diese Partie als Spitzenspiel geführt würde. Der Tabellenzweite Leipzig empfing den Dritten aus Hoffenheim - und der Verfolger erwies sich zunächst als das effektivere Team: Mit der ersten Torchance machte Hoffenheim sein erstes Tor. Nach einem Konter war es am Ende Nadiem Amiri, der den Ball über die Linie schob (18.). Leipzig konnte noch vor der Pause dank Timo Werners elften Saisontreffers ausgleichen.

Ab der 60. Minute musste Hoffenheim mit einem Mann weniger auskommen: Sandro Wagner hatte die Rote Karte gesehen, nachdem er seinem Gegenspieler Stefan Ilsanker mit dem Fuß aufs Sprunggelenk gestiegen war. In Überzahl konnte Marcel Sabitzer die Partie mit einem abgefälschten Schuss zugunsten der Leipziger entscheiden (77.).

VfL Wolfsburg - Augsburg 1:2 (1:1)

Keine vier Minuten waren gespielt, da lag Wolfsburg bereits in Führung. Einen Freistoß des Winterzugangs Yunus Malli konnte Nationalspieler Mario Gomez im Tor der Augsburger unterbringen. Doch die Führung hielt nicht lange. Nach einem Rückpass traf Wolfsburg-Keeper Diego Benaglio den Ball nicht richtig, Augsburgs Halil Altintop nutzte den Bock, köpfte zunächst an die Latte, konnte dann im Nachsetzen aber zum 1:1 treffen (25.). In der zweiten Hälfte konnte Augsburg die Partie sogar drehen: Dominik Kohr ließ sein Team mit seinem ersten Saisontor aus fünf Metern jubeln (70.).

FC Ingolstadt - Hamburger SV 3:1 (2:0)

Ingolstadts Edeltechniker vom Dienst, Pascal Groß, sorgte im Kellerduell gegen den HSV mit einem kunstvollen Außenristschuss für das 1:0 des Tabellen-17. gegen den 16. (14.). Und es kam noch besser für die FCI-Fans: Markus Suttner legte noch vor der Pause mit einem abgefälschten Freistoß nach (22.).

In der zweiten Hälfte führte sich der eingewechselte Dennis Diekmeier denkbar unglücklich ein: Nicht einmal eine Minute auf dem Feld, verursachte der Abwehrspieler einen Elfmeter, indem er Groß in die Hacken trat. Almog Cohen verwandelte sicher zum 3:0 (47.). Für einen Hoffnungsschimmer sorgte Gotoku Sakai mit dem 1:3 (63.) - doch am Ende blieb es bei der Niederlage. Beide Teams tauschen in der Tabelle die Plätze.

Darmstadt 98 - 1. FC Köln 1:6 (0:3)

Eine Partie zum Vergessen erlebten die Darmstädter: Ausgerechnet Kapitän und Abwehrchef Aytac Sulu brachte Darmstadt mit einem Eigentor in Rückstand (32.). Doch damit nicht genug. Köln schoss vor der Pause noch zwei weitere Tore: Zunächst konnte Yuya Osako völlig unbedrängt aus kurzer Distanz einköpfen (35.), dann erzielte Anthony Modeste den insgesamt dritten Kölner Treffer (42.).

Ganz aufgegeben hatten sich die Darmstädter allerdings noch nicht. Winterzugang Sidney Sam erzielte per Strafstoß das 1:3 (66.). Schiedsrichter Robert Kampka hatte zuvor nach einem Zweikampf zwischen Marco Höger und Marcel Heller auf den Punkt gezeigt - eine strittige Entscheidung. Lange mussten die Kölner allerdings nicht zittern: Osaku stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (72.). Milos Jojic (85.) und Artjoms Rudnevs (88.) machten das Ergebnis zur Blamage.