Bayern, Hoffenheim und der Videobeweis Es geht schon wieder los

Ausgangslage des Spiels: Im Vorfeld war in der Öffentlichkeit so oft darauf hingewiesen worden, dass Julian Nagelsmann mit seinen Hoffenheimern Meister werden wollte, dass der junge Coach das am Ende wahrscheinlich selbst fast geglaubt hat. Dabei hätte er ja nur in den Medien nachlesen brauchen, wer wirklich Meister wird. Da steht schließlich der FC Bayern bereits als neuer Titelträger fest.

Ergebnis des Spiels: Der amtierende und wohl künftige Meister gewinnt gegen den Möchtegern-Meister 3:1. Tore durch Thomas Müller (23. Minute), Robert Lewandowski (82.) und Arjen Robben (90.). Zwischendurch sorgte Adam Szalai für den Ausgleich. Für den ausführlichen Spielbericht geht es hier entlang.

Die erste Hälfte: Es ging gemessen los in diese 56. Bundesligasaison. Oder wie ZDF-Livekommentator Bela Réthy sagte: "Ein Spiel, das vor allem im Mittelfeld seine Ereignisse hat." Bis zur 23. Minute, als Müller das erste Saisontor nach einer Ecke köpfte. Danach hatten die Bayern alles im Griff, und die Hoffenheiemr verlegten sich auf die Grätsche. Der bis dahin der überragende Kingsley Coman kurz vor der Pause zum Opfer fiel.

Die zweite Hälfte: Man könnte sie unterhaltsam nennen. Erst glich Szalai zum 1:1 aus, als seinem Gegenspieler Jérome Boateng möglicherweise schon die Bocuse-Restaurants in Paris im Kopf herumgingen, die er für sein neues Lifestyle-Magazin zu testen hat. Danach wurde es turbulent, und welch Überraschung, dafür sorgte der Videobeweis. Eine Schwalbe von Franck Ribéry wurde anstandslos als Elfmeter durchgewinkt. Der anschließende Lewandowski-Elfmeter wurde nach Intervention aus Köln jedoch wiederholt, weil Arjen Robben zu früh in den Strafraum gestürmt war. So durfte Lewandowski noch einmal anlaufen und treffen. Dann wurde ein Müller-Tor nach Einspruch aus dem Kölner Keller aberkannt. Alles dabei aus dem VAR-Katalog.

Szene des Spiels: Der Flug von Franck Ribéry, den Schiedsrichter Bastian Dankert als strafstoßwürdig anerkannte. Wer mit 35 Jahren so abheben kann, ist noch fit genug für einen Anschlussvertrag.

Spieler des Spiels: Coman hat verletzungsbedingt die WM verpasst und damit auch die große Chance, Weltmeister zu werden. Als sei dies nicht Unglück genug, verletzte sich der Franzose, nachdem er eine formidable erste Hälfte hingelegt hatte, bei einer üblen, wenn auch wohl nicht übel gemeinten Grätsche von Nico Schulz. Nach 43 Minuten war Comans Bundesliga-Comeback schon wieder vorbei. Besserungswünsche sind höchst angebracht.

Lied des Spiels: Nicht der Stern des Südens. Zu den Gepflogenheiten des Saisonbeginns gehört, dass vor dem ersten Spiel die Nationalhymne gesungen wird. Das fiel in diesem Jahr in die Kompetenz des Musiksternchens Max Mutzke, der den Ältesten hier eventuell noch in Erinnerung ist. Während Mutzke sich im schreiend gemusterten Hemd an Einigkeit und Recht und Freiheit abmühte, ging der Kontrollblick hektisch in die Gesichter der Profis. Wer mitgesungen hat, dürfte seine Chancen, am Mittwoch von Joachim Löw für die nächsten Länderspiele nominiert zu werden, dramatisch erhöht haben.

Wechsel des Spiels: Mats Hummels blieb 90 Minuten Bankdrücker. Möglicherweise wollte Bayern-Trainer Niko Kovac Jérome Boateng noch ein Abschiedsspiel vor eigenem Publikum gönnen. Der Wechsel des Nationalspielers zu PSG und Thomas Tuchel steht immer noch im Raum. Seinem Nebenspieler Niklas Süle wird das alles egal sein. Er ist ohnehin der kommende Mann, und er weiß es.

Erkenntnis des Spiels: Bayern wird Meister, und der Videobewies hat nichts von seinem Entertainmentfaktor aus der Vorsaison eingebüßt. Es bleibt also alles beim Alten, und die Saison muss jetzt nur noch irgendwie zu Ende gespielt werden.

Bayern München - 1899 Hoffenheim 3:1 (1:0)

1:0 Müller (23.)

1:1 Szalai (57.)

2:1 Lewandowski (82. Foulelfmeter)

3:1 Robben (90.)

München: Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Martinez (66. Goretzka) - Coman (45. Robben), Müller, Thiago, Ribéry (83. James) - Lewandowski.

Hoffenheim: Baumann - Adams (66. Akpoguma), Vogt (73. Nordtveit), Bicakcic - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Grifo (46. Zuber), Bittencourt - Szalai, Joelinton.

Schiedsrichter: Dankert

Zuschauer: 75.000

Gelbe Karten: Schulz, Adams, Bittencourt, Kaderabek / Müller