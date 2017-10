Neuer Tabellenführer Früher Platzverweis hilft Bayern bei Sieg gegen Leipzig

Bayern München ist nach einem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen RB Leipzig neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. James Rodríguez (19. Minute) und Robert Lewandowski (38.) erzielten die Tore für den Rekordmeister. Die Bayern profitierten bei ihrem Erfolg davon, dass RB-Verteidiger Willi Orban nach einer Notbremse in der 13. Minute vom Platz gestellt wurde.

Orban hatte Arjen Robben nach schönem Steilpass von Sebastian Rudy kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied sofort auf Freistoß für die Münchner und nach Rücksprache mit dem Videoassistenten auf Rote Karte gegen Orban. Die Entscheidung ist korrekt, weil Orban der letzte Mann war und Robben ohne das Foul frei auf RB-Keeper Péter Gulácsi zugelaufen wäre.

Anders als im DFB-Pokalspiel am vergangenen Mittwoch spielten die Bayern die Überzahl gut aus, erhöhten sofort den Druck und erzwangen die Führung. Nach einem weiteren guten Pass von Rudy auf Robben bediente der Niederländer vom rechten Flügel den zentral im Rückraum lauernden James, der aus elf Metern unbedrängt zum 1:0 einschob. Noch vor der Pause erhöhte Lewandowski nach schöner Vorarbeit von Javi Martínez aus ähnlicher Position.

In der zweiten Hälfte betrieben die Leipziger Schadensbegrenzung und konnten weitere Gegentreffer vermeiden. Die Münchner, bei denen Lewandowski kurz vor der Halbzeit verletzt vom Feld musste, begnügten sich damit, das Ergebnis zu verwalten. Da der bisherige Tabellenführer Borussia Dortmund am Nachmittag überraschend 2:4 bei Hannover 96 verloren hatte, übernehmen die Münchner zum ersten Mal in dieser Saison den ersten Platz. Leipzig bleibt trotz Niederlage Tabellendritter.

Bayern München - RB Leipzig 2:0 (2:0)

1:0 James (19.)

2:0 Lewandowski (38.)

Bayern: Ulreich - Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich (84. Rafinha) - Rudy, Martínez - James, Thiago, Robben (86. Tolisso) - Lewandowski (45. Vidal)

Leipzig: Gulácsi - Halstenberg, Upamecano, Orban, Klostermann - Demme, Keita - Forbserg (62. Laimer), Sabitzer (46. Bruma) - Werner (22. Konaté), Poulsen

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: Thiago / -

Rote Karte: Orban (Leipzig, 13.)

Zuschauer: 75.000