Im Spitzenspiel der Bundesliga hat Titelverteidiger FC Bayern München 5:0 (4:0) gegen den bisherigen Tabellenführer Borussia Dortmund gewonnen. Sechs Spieltage vor Saisonende haben die Münchner mit 64 Punkten nun einen Punkt Vorsprung auf den BVB und die bessere Tordifferenz (+46/+31). "Das war eine Lehrstunde", sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach dem Spiel bei Sky.

Die erste Hälfte glich der vom Hinspiel, fiel nur viel deutlicher zugunsten des Rekordmeisters aus. Auch damals hatten die Bayern von Anpfiff an enormen Druck ausgeübt und dem BVB das Spiel kaputt gemacht, Robert Lewandowski traf im November zum 1:0. Fast genau so lief es diesmal, nur dass Lewandowski nicht das 1:0, sondern das 2:0 erzielte. Und dass noch vor der Pause weitere Tore dazukamen.

Die erste Chance hatten die Bayern schon nach 57 Sekunden, Mats Hummels kam nach einer Ecke zum Kopfball. Eine Szene mit Symbolwert: Bei der Verteidigung von Flanken waren die Dortmunder immer wieder völlig überfordert.

15 Bayern-Torschüsse in Hälfte eins

Das 1:0 durch Hummels kam nach einem hohen Ball zustande (10. Minute), genau so wie die Großzahl der folgenden Chancen durch Hummels (32., 39.), Thomas Müller (19., 41.) und Lewandowski (8., 38.) sowie das 3:0 und 4:0. Insgesamt kam München in den ersten 45 Minuten auf 15 Torschüsse, neun davon aufs Tor. Das sind unglaubliche Werte.

Das 2:0 durch Lewandowski entsprang einem Leichtsinnsfehler von Dan-Axel Zagadou (17.), vor dem 3:0 durch Javi Martínez konnte Dortmund den Ball nach einer Flanke nicht richtig klären (41.), das 4:0 köpfte Sergé Gnabry nach einer Flanke von Müller (43.). Dortmund fiel nach und nach auseinander. Eine einzige Chance hatte die Borussia in Hälfte eins: Mahmoud Dahoud hatte nach sechs Minuten aus rund 14 Metern den Außenpfosten getroffen.

BVB in Hälfte zwei ohne Torchance

Beim Hinspiel hatte Dortmund in einer rauschhaften zweiten Hälfte das Spiel gedreht, davon war die Mannschaft von Trainer Favre diesmal weit entfernt. Zwar erspielten sich die Münchner nicht mehr so viele Chancen, das war aber dem Tor-Sättigungsgrad der Bayern geschuldet als einer deutlichen Leistungssteigerung des BVB.

Lewandowski schoss in der 79. Minute nach Querpass von Gnabry noch über das Tor. Zehn Minuten später klappte es in gleicher Kombination besser - 5:0. Die sonst so starke Offensive von Borussia Dortmund hingegen erspielte sich in der gesamten zweiten Hälfte keine Chance mehr.

Bayern München - Borussia Dortmund 5:0 (4:0)

1:0 Hummels (10.)

2:0 Lewandowski (17.)

3:0 Martínez (41.)

4:0 Gnabry (43.)

5:0 Lewandowski (89.)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martínez (77. Goretzka) - Müller (80. Sanches) - Gnabry, Coman (68. Ribéry) - Lewandowski

Dortmund: Bürki - Piszczek (69. Wolf), Akanji, Zagadou (46. Weigl), Diallo - Witsel - Dahoud (62. Götze), Delaney - Sancho, Larsen - Reus

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Gelbe Karten: Lewandowski - Delaney, Zagadou