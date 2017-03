Bundesliga Bayern gewinnt auch in Mönchengladbach

Bayern München hat das letzte Spiel vor der Länderspielpause bei Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0) gewonnen. Thomas Müller erzielte den Siegtreffer nach toller Vorarbeit von Thiago in der 63. Minute. Es war der sechste Sieg in Folge für die Münchner, die in der Tabelle der Bundesliga jetzt 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig haben.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti konnte mit Ausnahme des gelbgesperrten Arturo Vidal auf seine Wunschelf zurückgreifen. Er entschied sich für eine Startaufstellung, deren Durchschnittsalter über 30 Jahren lag - so viel Erfahrung hatte der FC Bayern zuletzt vor elf Jahren auf den Rasen geschickt. Hingegen musste Borussia-Coach Dieter Hecking auf seinen verletzten Kapitän Lars Stindl verzichten. Jonas Hofmann spielte an seiner Stelle im Angriff der Fohlen.

Schon nach 40 Sekunden hatten die Gäste die erste Gelegenheit, als Arjen Robben von rechts in den Strafraum lief und mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Yann Sommer scheiterte. Die Münchner kontrollierten in der Folge den Ballbesitz, Gladbach verteidigte tief, kam aber nach Ballgewinnen nur selten zu Kontern. Den vielversprechendsten von diesen machte Thiago zunichte, als er Hofmann von hinten den Ball vom Fuß spitzelte.

18 Pfostenschüsse in dieser Saison

Die beste Chance der ersten Hälfte hatten die Bayern kurz vor der Pause, als Robben von rechts vor den Strafraum zog und einen seiner berüchtigten Linksschüsse ans rechte Lattenkreuz zirkelte. Es war der 18. Schuss der Bayern in dieser Bundesligasaison, der Latte oder Pfosten traf. Robert Lewandowski köpfte den abgeprallten Ball aufs Tor und scheiterte an einer Glanzparade des Gladbacher Keepers.

Nach Wiederanpfiff blieben die Bayern überlegen. Trotz ansehnlicher Kombinationen durchs Mittelfeld mussten die Münchner aber bis zur 63. Minute warten, ehe Müller der Führungstreffer gelang. Der überragende Thiago wurde im Mittelfeld nicht attackiert und konnte dadurch einen Traumpass hinter die Abwehrkette chippen. Müller, der sich im richtigen Moment von Jannik Vestergaard gelöst hatte, legte sich den Ball auf den linken Fuß und brachte ihn irgendwie an Sommer vorbei ins Tor.

In der Folge wurden die Gladbacher offensiver und kamen durch Raffael zu einer ersten guten Abschlusschance. Der Schuss des Stürmers verfehlte das Münchner Tor nur knapp. In den Schlussminuten wurde das Spiel nochmal etwas hektischer, aber der Borussia gelang das erhoffte Ausgleichstor nicht mehr.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:1 (0:0)

0:1 Müller (63.)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt - Herrmann (64. Hazard), Jantschke (73. Drmic), Strobl, Hahn (81. Bénes) - Hofmann, Raffael

Bayern München: Neuer - Lahm, Martínez, Hummels, Alaba - Alonso (77. Kimmich), Thiago - Robben (85. Renato Sanches), Müller, Ribéry (73. Coman) - Lewandowski

Gelbe Karten: - / Alonso, Martínez

Schiedsrichter: Stieler

Zuschauer: 54.014