Sieg gegen Leverkusen Bayern gewinnt und bleibt an Leipzig dran

Bayern München bleibt erster Verfolger von Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig. Die Bayern gewannen das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen 2:1 (1:1) und feierten den ersten Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Bayer liegt mit 16 Punkten weiter auf Platz neun. Die Tore erzielten Thiago Alcántara (30.) und Mats Hummels (56.) für München, Hakan Calhanoglu traf für Bayer zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Der neueBayern-Präsident Uli Hoeneß hatte bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern die Jagd auf RB Leipzig eröffnet und sich vor dem Spiel ein Zeichen gewünscht, doch das kam in der Allianz-Arena zunächst von Bayer. Schon in der zweiten Minute hatten die Gäste die erste große Chance, als Calhanoglu am linken Strafaumeck auf Admir Mehmedi passte, doch dessen Linksschuss strich knapp am rechten Pfosten vorbei. Nach einem Missverständnis zwischen Philipp Lahm und Xabi Alonso hatte Calhanoglu aus identischer Position wenig später eine weitere Gelegenheit (7. Minute).

Lahm, der wie schon bei der Champions-League-Niederlage in Rostow im Mittelfeld begann, leitete eine Minute später die erste gefährliche Aktion der Münchner ein. Die Flanke des Kapitäns landete über Thiago bei Thomas Müller, doch der in dieser Bundesligasaison noch torlose Nationalspieler verzog den Schuss.

Lahm mit Schwächen, Calhanoglu stark

In der 19. Minute hätten die Bayern dann in Führung gehen müssen, doch Joshua Kimmich köpfte den Ball nach Flanke von Douglas Costa völlig frei in die Arme von Bernd Leno. Leverkusens Torhüter war auch zehn Minuten später zur Stelle, als er einen Schuss von Lahm zwölf Metern parierte, doch den Abpraller versenkte Thiago per Kopf zur Münchner Führung (30.). In dieser Phase hatte Bayern das Spiel unter Kontrolle und kam vor allem über die linke Seite durch David Alaba und Costa zu weiteren gefährlichen Aktionen.

Und Bayer? Die Gäste arbeiteten konsequent gegen den Ball, bei eigenem Ballbesitz ging es über die eigene linke Seite regelmäßig schnell nach vorn. Wirklich gefährlich war Leverkusen dabei seit der Anfangsphase aber nicht. Bis zur 35. Minute. Da setzte sich Calhanoglu erst gegen den indisponierten Lahm durch, nach einem Doppelpass mit Julian Brandt war dann auch Alonso zu langsam - und Calhanoglu traf zum 1:1.

In der zweiten Halbzeit waren es diesmal die Münchner, die druckvoll begannen, Leverkusen blieb zunächst abwartend. Douglas Costa hätte schon in der 53. Minute treffen müssen, als er frei vor Leno auftauchte, aber der Keeper hielt den Schuss des Brasilianers. Nach einer Ecke von Kimmich war es dann aber Mats Hummels, der per Kopf für das 2:1 sorgte. Es war der erste Bundesligatreffer des Nationalverteidigers im Trikot der Bayern (56.).

Martínez mit der Hand am Ball?

FCB-Trainer Carlo Ancelotti hatte vorsorglich schon in der Halbzeit die beiden Offensiv-Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben zum Aufwärmen geschickt, aber nach der Bayern-Führung reagierte Bayer-Coach Roger Schmidt mit einem Doppelwechsel. Für Mehmedi und Brandt kamen Kevin Volland und Javier Hernández. Der gewünschte Effekt blieb jedoch aus, ein harmloser Schuss des erst 17-jährigen Kai Havertz war in der Folge zunächst die einzige auffällige Aktion.

Die Bayern blieben die dominante Mannschaft (ab der 65. Minute mit Robben, ab der 75. mit Ribéry), wobei auch die Gäste sich keine wirklich zwingenden Aktionen herausspielten. So schien das Ergebnis festzustehen - bis in der 83. Minute plötzlich doch noch etwas passierte. Nach einem langen Ball von Tah verschätzte sich Martínez, den aufspringenden Ball legte Volland an Neuer vorbei, konnte ihn aber unter Bedrängnis nicht ins Tor köpfen. Erst in der Zeitlupe wurde deutlich, dass Martínez bei seiner Rettungsaktion mit der Hand am Ball war.

"Wir können stolz sein, dass wir hier mit so einer jungen Mannschaft mitgehalten haben", sagte Bayer-Trainer Schmidt bei Sky. Die Fehlentscheidung des Schiedsrichter-Assistenten nach dem Handspiel kommentierte der Coach zurückhaltend: "Das war schwer zu sehen, da musste man ja schon eine Lupe haben."

Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

1:0 Thiago (30.)

1:1 Calhanoglu (35.)

2:1 Hummels (56.)

München: Neuer - Kimmich, Martínez, Hummels, Alaba - Alonso - Lahm (82. Vidal), Thiago - Müller (65. Robben), Lewandowski, Costa (74. Ribéry)

Leverkusen: Leno - Henrichs, Dragovic, Tah, Wendell - Havertz, Aranguiz, Kampl, Calhanoglu - Brandt (59. Hernández), Mehmedi (59. Volland)

Schiedsrichter: Marco Fritz

Zuschauer: 75.000