Fußball-Bundesliga FC Bayern lässt Gladbach keine Chance

Schwächephase überwunden: Der FC Bayern München hat am achten Bundesliga-Spieltag den sechsten Sieg gefeiert. Gegen Borussia Mönchengladbach gewann das Team von Trainer Carlo Ancelotti 2:0 (2:0) und führt mit vorerst drei Punkten Vorsprung die Tabelle vor Hertha BSC an. Leipzig hat am Sonntag im Duell mit Werder Bremen die Chance, bis auf zwei Punkte an die Bayern heranzukommen (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Eine Woche nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Eintracht Frankfurt hatte Ancelotti gleich mehrere Stars aus der Startelf genommen. Jérôme Boateng, Thomas Müller und Joshua Kimmich saßen auf der Bank, Kapitän Philipp Lahm hatte sogar ganz frei bekommen und war nicht im Kader.

Doch auch ohne diese Stars dominierte der FC Bayern die Partie von Anfang an. Die erste Chance des Spiels hatte zwar Gladbach durch Fabian Johnson, der nach einer Flanke von André Hahn seinen Volleyschuss aber nicht platzieren konnte (8. Minute).

Danach erspielte sich nur noch der Gastgeber Gelegenheiten. Rafinha lupfte den Ball über Jannik Vestergaard, schoss aus fünf Metern aber nur an das Außennetz (9.). Robert Lewandowski traf nach der besten Münchner Kombination aus sehr spitzem Winkel den Pfosten (15.). Der nächste Versuch der Bayern saß dann: Rafinha flankte auf Verdacht in die Mitte, wo Arturo Vidal zwischen zwei Gegnern zum Kopfball kam und aus rund sechs Metern traf (16.).

Wendt zweimal überfordert

Auch beim 2:0 überforderte eine Flanke die Abwehr der Borussia: Arjen Robben und David Alaba spielten auf der linken Seite Doppelpass, der Österreicher brachte den Ball hoch in den Strafraum. Dort ließ Oscar Wendt erst die Flanke über sich hinweg springen und rutschte anschließend aus, als Douglas Costa an ihm vorbeilief und ungehindert zum 2:0 traf (31.).

In der zweiten Hälfte war Gladbach sichtlich bemüht, die Bayern nicht mehr so oft vor das Tor zu lassen. Die Abwehrreihe rückte weiter vor und auch die Zweikämpfe wurden entschlossener geführt. Eigene Chancen erspielte sich die Mannschaft von Trainer André Schubert zwar vorerst nicht, aber auch Gelegenheiten für den Gegner wurden seltener. Robben kam nach einer Flanke im Strafraum zum Schuss, verzog jedoch (59.).

Die erste gute Chance für Borussia Mönchengladbach hätte fast zum Anschlusstreffer geführt. Eine Flanke von Julian Korb dicht vor das Münchner Tor erreichte Hahn im Sprung, traf aber nur das Lattenkreuz (70.). In der Schlussminute lenkte Gladbachs Torhüter Yann Sommer noch einen Freistoß von Alaba über die Latte (90.)