Bundesliga Bayern gewinnen gegen Mainz

Starke 45 Minuten waren genug: Der FC Bayern hat zum Auftakt des 13. Bundesliga-Spieltags gegen Mainz 05 gewonnen, einen frühen Rückstand drehten die Münchner noch vor der Pause. Durch das 3:1 (2:1) hat das Team von Trainer Carlos Ancelotti 30 Punkte - so viele wie RB Leipzig, der Tabellenführer spielt am Samstagabend gegen Schalke (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Fußball-Bundesliga

"In der ersten Halbzeit haben wir so gespielt wie lange nicht mehr", sagte Arjen Robben, einer der Torschützen, nach der Partie: "Die vergangenen Wochen haben uns ein bisschen die Überraschungen gefehlt. Das war heute gut. Eigentlich hätten wir schon in der ersten Hälfte mehr Tore erzielen müssen."

Ancelotti hatte sich einige Gedanken zur Aufstellung gemacht, Philipp Lahm aus der Abwehr ins defensive Mittelfeld beordert, auf den Flügeln konnten zum ersten Mal seit neun Monaten Franck Ribéry und Arjen Robben mal wieder von Beginn an spielen. Der zuletzt heftig kritisierte Jérôme Boateng ("down to earth") saß auf der Bank, neben Mats Hummels stand Javier Martínez in der Innenverteidigung.

Er stand allerdings nicht lange. In der vierten Minute rutschte der Spanier beim Versuch weg, Mainz' wuchtigen Stürmer Jhon Córdoba zu halten. Der Kolumbianer sprintete alleine auf Manuel Neuer zu und traf ins lange Eck. Der nächste Rückschlag in einer für die Bayern an Rückschlägen nicht eben armen Zeit.

Doch der Meister tat so, als sei nichts geschehen. Robben behielt bei einem schnellen Angriff die Übersicht, passte zu Robert Lewandowski und der Stürmer ließ Jonas Lössl im Tor der 05er keine Chance - 1:1 (8. Minute). Bei der einleitenden Balleroberung hatte Lahm allerdings Yunus Malli gefoult, doch der Mainzer bekam keinen Freistoß zugesprochen. Den Bayern diente der schnelle Ausgleich als Ausrufezeichen und als Auftakt zu einer der besten Spielhälften der Münchner in dieser Saison.

Bayern drehen das Spiel noch vor der Pause

Robben, Ribéry, Lewandowski und Thomas Müller wechselten immer wieder die Positionen, brachten Mainz aus dem Konzept und schufen viele Freiräume und in der Folge auch Chancen. Müller (13.) vergab zwar ebenso frei vor Lössl wie Robben (25.), doch der Niederländer hatte zuvor schon per Kopf zum 2:1 getroffen (21.). Kurz vor der Pause stand wieder Martínez im Mittelpunkt: Einen Konter der Mainzer stoppte er mit der Hand, anders als in der Vorwoche gegen Leverkusen erkannte der Schiedsrichter das Vergehen diesmal und zeigte dem Münchner Gelb.

In der zweiten Hälfte blieben die Münchner zwar zunächst dominant, waren aber deutlich ungefährlicher. So viel Platz, wie die Bayern-Angreifer zuvor hatten, ließ Mainz ihnen nun nicht mehr. Erst nach über einer Stunde hatte Robben mal wieder eine Chance. Der 32-Jährige bekam den Steilpass von Müller aber nicht gut unter Kontrolle und scheiterte beim Versuch, Lössl auszuspielen (64.).

Mainz kam nach und nach besser ins Spiel. Vor allem Malli, Karim Onisiwo und der eingewechselte Levin Öztunali bereiteten München viele Probleme. Die Gäste hätten noch einen Elfmeter verdient gehabt, nachdem Müller von Stefan Bell im Strafraum umgerempelt worden war, doch Schiedsrichter Daniel Siebert ließ weiterspielen (81.). In der Nachspielzeit verwandelte Lewandowski noch einen direkten Freistoß zum Endstand (90.+1).

FSV Mainz 05 - Bayern München 1:3 (1:2)

1:0 Cordoba (4.)

1:1 Lewandowski (8.)

1:2 Robben (21.)

1:3 Lewandowski (90.+1)

Mainz: Lössl - Donati, Balogun, Bell, Hack (62. Öztunali), Brosinski - Frei (72. Latza), Ramalho (81. De Blasis), Malli - Onisiwo, Cordoba

München: Neuer - Kimmich (77. Vidal), Martínez, Hummels, Alaba - Lahm, Thiago - Robben, Thomas Müller (87. Sanches), Ribéry (66. Costa) - Lewandowski

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 34.000

Gelbe Karten: Cordoba (5), Bell (6), Balogun (2) - Martinez (3), Lewandowski