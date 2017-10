Bayern-Sieg gegen Leipzig Siegersorgen

Arjen Robben nannte es das "perfekte Wochenende", doch selbst nach diesem gab es mal wieder Gesprächsbedarf beim FC Bayern. Das souveräne 2:0 (2:0) über RB Leipzig war nie gefährdet, doch nicht jeder war mit der Leistung zufrieden.

Nach der kraftlosen zweiten Hälfte hörte sich Jérôme Boateng eher an wie ein empörter Zuschauer als wie ein Spieler, der zum ersten Mal in dieser Saison auf Tabellenplatz eins steht: "Das müssen wir auf jeden Fall besprechen, das geht so nicht. Mehr Chancen kreieren, viel zu viel kleinklein."

Auch Robben hätte sich mehr Engagement im Spiel nach vorne gewünscht: "Wir haben in der Kabine schon gesagt, wir müssen weitermachen. Da musst du Tempo aufnehmen und das Spiel genießen. Das ist schade, das geht besser." Der Niederländer hat vor über einem Monat, noch unter Trainer Carlo Ancelotti, sein bislang letztes Tor erzielt, überhaupt kommt er gerade mal auf zwei Treffer in 13 Einsätzen - auch deshalb ist Robben nicht vollkommen zufrieden. Doch das Tempo für ein furioses Angriffsspiel, es fehlte im gesamten Gefüge, nachdem das Duell wegen der Roten Karte für Willi Orban früh ein ungleiches geworden war.

"Die waren sauer?", sagte Jupp Heynckes und gab sich zunächst überrascht, dass sich seine Spieler enttäuscht geäußert hatten. Dann bremste er weiter ein. "Das ist doch gut, dass sie das sagen. Aber ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als meine Jungs." Natürlich hätte man mit etwas mehr Tempo weiterspielen können - aber wozu? Es seien harte Wochen, sagte der 72-Jährige. Das nächste Champions-League-Spiel in Glasgow war da nur noch 70 Stunden entfernt, und am kommenden Samstag reisen die Bayern zum "nächsten Top-Gegner" (Heynckes), zu Borussia Dortmund nämlich. Und so habe man sich entschieden, kontrolliert zu spielen, ohne Risiko. Das hatten nur offensichtlich nicht alle eingesehen.

Große Probleme, wenn Lewandowski ausfällt

Dass nach der Pause die Gefährlichkeit nach vorne fehlte, hatte noch einen anderen Grund: Robert Lewandowski hatte sich kurz nach seinem zehnten Saisontor wegen Oberschenkelproblemen auswechseln lassen. "Ich würde mir Sorgen machen", sagte Joshua Kimmich auf die Frage, was er sich bei einem längerfristigen Ausfall des Polen denken würde. "Es ist wohl nicht so schlimm", sagte der Angreifer selber eine Stunde später in der Interviewzone, ohne erkennbar zu humpeln. Es habe sich angefühlt wie ein Krampf, die Auswechslung sei wahrscheinlich rechtzeitig vorgenommen worden. So bekamen die Bayern an einem Abend mit einem immens wichtigen Sieg zugleich noch eine letzte Warnung mit auf den Weg.

Die es aber womöglich schon gar nicht mehr gebraucht hat. "Wir schauen uns um", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Mittlerweile scheinen es auch die Verantwortlichen als höchst fahrlässig anzusehen, auf einen halbwegs adäquaten Ersatz für Lewandowski bislang verzichtet zu haben. Der Angreifer Kwasi Wriedt habe am Mittwoch im Pokalspiel seine Sache zwar gut gemacht, sagte Heynckes, aber es gebe eben altgediente Spieler, die auf Einsatzzeit pochten. Gegen Leipzig spielte 45 Minuten lang mehr oder weniger derjenige im Sturmzentrum, der sich gerade in der Gegend befand.

Franck Ribéry fällt noch lange aus, Thomas Müller noch einige Wochen, Kingsley Coman fehlte wegen einer Knieprellung. "Das ist natürlich schon besorgniserregend, wir haben nicht wirklich Alternativen im Kader", sagte Boateng, der das Fehlen eines Lewandowski-Ersatzes schlicht "Wahnsinn" findet. Und all das in einer Phase, in der die Bayern besonders verletzungsanfällig erscheinen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Mannschaft jetzt intensiver trainiert als unter Ancelotti, auch, weil Defizite aufgeholt werden müssen. Heynckes sprach die Problematik am Beispiel Lewandowski direkt an. Dessen Blessur habe "natürlich mit der Belastung der vergangenen Wochen zu tun. Er kämpft ständig gegen zwei, drei Mann im Strafraum und hat da zu wenig Unterstützung, finde ich."

Da traf es sich ganz gut, dass einer, der in dieser Spielzeit schon mit einigen Blessuren zu kämpfen hatte, in die Bresche sprang: James, ein Wunschspieler Ancelottis mit schwankenden Leistungen, zeigte erstmals bei einem Heimspiel im Bayern-Trikot eine starke Partie (herausragender SPIX-Wert, siehe Playercard) und gab die meisten Torschüsse ab. "Er kann auf jeden Fall noch wichtig werden für uns, mit seiner Abschlussstärke und der Stärke beim letzten Pass", sagte Kimmich. Man könnte auch sagen: James hatte als einer von ganz wenigen Spielern keinen Grund, sich in der zweiten Hälfte zu schonen.

Bayern München - RB Leipzig 2:0 (2:0)

1:0 James (19.)

2:0 Lewandowski (38.)

Bayern: Ulreich - Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich (84. Rafinha) - Rudy, Martínez - James, Thiago, Robben (86. Tolisso) - Lewandowski (46. Vidal)

Leipzig: Gulácsi - Halstenberg, Upamecano, Orban, Klostermann - Demme, Keita - Forbserg (62. Laimer), Sabitzer (46. Bruma) - Werner (22. Konaté), Poulsen

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: Thiago / -

Rote Karte: Orban (Leipzig, 13.)

Zuschauer: 75.000