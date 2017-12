Bayern München und Coach Heynckes Herbstmeister in der siebten Generation

Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic hatte schon eine Weile über den Schiedsrichter geschimpft, als er noch mal auf das eigentliche Ergebnis des Nachmittags zu sprechen kam - und den Bayern gratulierte: "Chapeau! Und alles Gute zur Meisterschaft."

Zur Meisterschaft? Eigentlich war der FCB nach dem nicht sehr verdienten 1:0-Sieg in Frankfurt nur Herbstmeister geworden - mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten. Doch wen interessieren solche Spitzfindigkeiten in einer Liga, in der es niemanden gibt, der ernsthaft daran zweifeln würde, dass dieses Team am 12. Mai 2018 die sechste Meisterschaft in Folge feiern wird. Als Mannschaft, die viele gute, manchmal gar glanzvolle Spiele bestritten hat. Und die seither auch Spiele wie in Frankfurt für sich entscheidet, in denen sie gerade einmal eine Torchance hatte und insgesamt das schlechtere Team war.

In Frankfurt waren es die Gastgeber, die sich um den Unterhaltungswert des Spiels verdient machten. Die 52 Prozent Ballbesitz hatten und 12 zu 6 Torschüsse, darunter solche, die den gegnerischen Torwart zum Eingreifen zwangen. Frankfurts Keeper Lukas Hradecky hatte hingegen den ganzen Nachmittag nichts zu tun und kämpfte einzig und alleine mit den Temperaturen. Beim einzigen Tor, einem Kopfballtreffer von Arturo Vidal, war er machtlos, denn zuvor hatte es die einzig sehenswerte Einzelleistung eines Bayern-Spielers zu bestaunen gegeben: die mit links hereingetretene Flanke von Joshua Kimmich.

Und was ist mit Heynckes, Mehmet?

Bei all den Diskussionen, die Mehmet Scholl ums Rückwärtsfurzen von taktischen Systemen und einen angeblichen Generationenkonflikt innerhalb der Trainergarde losgetreten hat, schadet es sicher nicht, wenn man feststellt, dass der noch während des Zweiten Weltkriegs geborene Heynckes vielleicht auch deshalb so beliebt ist, weil er nicht unüberlegt daherredet. In Frankfurt redete er nichts schön, wich keiner kritischen Frage aus - und stellte sich dennoch vor seine Spieler. Thomas Müller und Franck Ribéry, der in seinem 365. Spiel für die Bayern genauso schwach spielte wie der deutsche Nationalspieler, kämen aus langen Verletzungspausen, so Heynckes, da seien Abstriche ganz normal.

Und natürlich hatte auch der Trainer gesehen, dass Schiedsrichter Harm Osmers seinen Spieler Vidal gleich zweimal vom Platz hätte stellen können. Beim ersten Mal in der fünften Minute, als er Frankfurts Aymen Barkok ("das war eine klare Rote Karte") über die Klinge springen ließ, aber nur Gelb sah. "Bei 17 Bundesligisten wäre das Rot gewesen", sagte Fredi Bobic, Vorstand Sport bei der Eintracht. Gibt es ihn also noch, den Bayern-Bonus bei den Schiedsrichtern? Jedenfalls gibt es einen Bayern-Bonus durch den erfahrenen Coach. Als Vidal in der 53. Minute Frankfurts Wolf gelbwürdig foulte, vom Referee aber erneut auf dem Platz gelassen wurde, nahm der weise Heynckes ihn sofort aus dem Spiel.

Wie unsinnig die Altersdiskussionen sind, zeigte kurz darauf der während der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt geborene Niko Kovac. Denn wie Frankfurts Coach den Auftritt seiner Elf analysierte, war rhetorisch auf Heynckes-Niveau. Zudem hatte sein Team über 90 Minuten einige Argumente für den derzeitigen Kovac-Hype im Dunstkreis des FC Bayern geliefert. Zwar lagen die Hessen schon beim Seitenwechsel 0:1 zurück. Doch die besseren Chancen, die hatten von Beginn an die Frankfurter, die ganz anders auftraten, als es die meisten Gegner tun, wenn sie einmal in der Saison ihr Heimspiel gegen die Bayern haben - und dann wie eine Auswärtsmannschaft spielen.

Kovacs Elf hingegen spielte genau so, wie das Kevin-Prince Boateng zusammenfasste: "Das war ein fast perfektes Spiel von uns. Wir haben gekämpft, Fußball gespielt und die Fans mitgerissen." Bei den Bayern stimmte der Einsatz und sonst nicht viel, weshalb Heynckes die Sache mit der Herbstmeisterschaft auch angemessen nüchtern kommentierte: "Die ist nicht von Bedeutung."