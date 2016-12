Statistik-Analyse Sieben Fakten zu Bayern gegen Leipzig

Aus Sicht des Instituts für Spielanalyse erwartet uns ein Spiel zweier Mannschaften, die bisher grundlegend unterschiedliche Performances dargeboten haben. Der FC Bayern wird wie gewohnt versuchen, über die Ballkontrolle und lange Ballkontrollphasen zu Toren zu kommen. Leipzig hingegen ist der Meister des Umschaltspiels und wird auf hohe Ballverluste der Bayern lauern, um dann innerhalb von zehn Sekunden zum Torabschluss zu kommen. Dass die Leipziger in ihrem Spielstil eine wesentlich höhere Variabilität haben, zeigen die folgenden Grafiken.

1. Wer wird an den Toren beteiligt sein?

Torbeteiligungen beschreiben neben den klassischen Scorer-Punkten (Tore und Assists) auch indirekte Beteiligungen (Laufwege, Pressing, Zustellen von Passwegen) und den entscheidenden vorletzten Pass vor dem Assist. Bei den Bayern sind wie erwartet Robert Lewandowski und Arjen Robben an vielen Toren beteiligt, Thiago zieht aus dem defensiven Mittelfeld die Fäden. Bei RB Leipzig werden die Toraktionen vorrangig über Emil Forsberg, Timo Werner und Diego Demme initiiert.

2. Wer sind die Torjäger?

Die Top-Torjäger bei beiden Teams sind Lewandowski mit elf Toren und Werner mit neun Toren. Lewandowski erzielte vier der letzten neun Tore der Bayern (44%), Werner erzielte vier der letzten acht Tore (50%) der Leipziger.

Fazit: Wenn Tore fallen, sind sie vor allem von diesen beiden Spielern zu erwarten.

3. Wie gewinnen die Teams ihre Spiele?

Der FC Bayern München konnte neun Spiele gewinnen, nachdem er in Führung gegangen ist, kein Spiel wurde nach Führung noch verloren. Gegen Ingolstadt und Mainz konnte nach einem Rückstand das Spiel gedreht und gewonnen werden. Sechs der acht Heimspiele wurden gewonnen. RB Leipzig gewann zehn Spiele nach Führung und ist ebenfalls noch ungeschlagen, nachdem sie das Führungstor erzielt haben. In Leverkusen konnten die Leipziger nach Rückstand das Spiel drehen und gewinnen. Fünf der acht Auswärtsspiele wurden gewonnen.

Fazit: Wer das erste Tor erzielt, wird aller Voraussicht nach auch das Spiel gewinnen.

4. Wann schießen und bekommen die beiden Teams ihre Tore?

Der FCB hat vor allem zwischen der 16. und 30. eine gefährliche Phase (8 von 35) und in den letzten 30 Minuten des Spiels (14/35). In dieser Phase kassierte RBL ein Drittel der Gegentore (vier von zwölf). RBL gehört zu den Blitzstartern in der Liga und erzielte den höchsten Anteil der Tore in der Anfangsviertelstunde (7/31). Hier ist der FCB anfällig, ein Drittel der Gegentore fielen in den ersten 15 Minuten (drei von neun). In den letzten 30 Minuten stehen die Leipziger den Münchnern mit annähernd der Hälfte der erzielten Tore in nichts nach (14/31). Auffällig: Beide Teams sind bis zum Ende hellwach: jeweils zwei Tore in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

5. Wie schießen die Teams ihre Tore?

Die unterschiedlichen Spielstile der beiden Teams zeichnen sich deutlich ab, wenn man die Spielphasen betrachtet, aus denen heraus die Treffer fallen. Der FCB erzielt 69 Prozent der Tore durch offensive Phasen (24 von 35), RBL hingegen nur 45 Prozent. Liga-Schnitt sind 60 Prozent. Ein anderes Bild bietet sich bei den Toren nach Umschaltverhalten: Sechs Tore erzielten die Bayern auf diese Weise (17 Prozent), Leipzig war getreu seiner Spielphilosophie zehnmal nach Umschaltverhalten erfolgreich (32 Prozent). Liga-Schnitt sind 15 Prozent.

Auch bei den Standardsituationen liegen die Leipziger mit 23 Prozent über dem Durchschnitt der Liga (20 Prozent), die Bayern erzielten hingegen nur 14 Prozent der Tore nach Standards. Überraschend wird es, wenn man den Anteil der Tore mit Zufallsfaktor ermittelt (hier finden Sie die Kriterien für "Zufallstore"). Während der Liga-Durchschnitt 24 Prozent beträgt, rangieren die Leipziger mit 23 Prozent Zufallsanteil in ihren Toren knapp darunter. Der FC Bayern liegt mit 29 Prozent deutlich darüber, insgesamt fielen zehn Tore mit Zufallsfaktoren.

Fazit: Insgesamt zeigt sich bei den Leipzigern eine höhere Vielfalt bei der Entstehung der Tore, der Anteil der Tore nach schnellem Umschalten sticht jedoch heraus. Die Bayern erzielen ihre Tore nach kontrollierten Angriffen.

6. Wie bekommen die Teams ihre Gegentore?

Bei den Phasenarten der Gegentore fällt auf, dass beide Teams einen erheblichen Anteil nach offensiven Phasen bekommen (FCB sieben von neun, RBL sieben von zwölf). Nach Standardsituationen konnten die Bayern noch nicht bezwungen werden, Leipzig hingegen bekam auf diese Weise drei Gegentore. Nach Umschaltverhalten kassierten FCB wie RBL je zwei Gegentore. Bei den Gegentoren fallen beim FCB mit 22 Prozent weniger mit Zufallsfaktoren als bei RBL mit 25 Prozent.

Fazit: Es treffen die beiden Teams mit den wenigsten Gegentoren aufeinander. Der FCB ist bei Kontern anfällig, das spricht bei den schnell umschaltenden Leipzigern für ein Tor dieser Art. Leipzigs Schwachstelle bei den Gegentoren ist gleichzeitig Bayerns Stärke: die offensive Phase.

7. Wie lange dauern die Ballkontrollphasen vor den Toren?

Vergleicht man die Zeit, die vor einem Tor beider Teams vergeht, fällt vor allem der Unterschied bei den offensiven Phasen auf. Die Leipziger benötigen im Schnitt 12,6 Sekunden für ein Tor dieser Art, bei den Bayern dauert diese Phase vor dem Tor mehr als drei Sekunden länger. Beim Umschaltverhalten liegt der RBL unter dem Liga-Schnitt, sie beenden ihre erfolgreichen Umschaltverhalten demnach schneller als die anderen Teams.

Das Institut für Spielanalyse arbeitet seit 2010 in der Nahtstelle zwischen Sportwissenschaft und Sportspiel-Praxis. Für SPIEGEL ONLINE kommen während der Bundesligasaison 2016/2017 die Musteranalysen des Instituts regelmäßig zum Einsatz.