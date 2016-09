Fußballbundesliga Bayern siegt mit Mühe, Leipzig zerlegt den HSV

Bayern München - FC Ingolstadt 3:1 (1:1)

Die Tabellenführung des 1. FC Köln hat keine 24 Stunden gehalten. Mit dem dritten Sieg im dritten Bundesligaspiel hat der FC Bayern Platz eins zurückerobert. Dabei hatten die Münchner jedoch auch Glück, dass Ingolstadt trotz mehrerer Gelegenheiten nur ein Tor erzielte.

Bei diesem Treffer bediente Mathew Leckie Angreifer Dario Lezcano, der durch Manuel Neuers Beine schoss und das 1:0 für den Außenseiter erzielte (8. Minute). Es war das erste Gegentor für Trainer Carlo Ancelotti in einem Pflichtspiel mit den Bayern. Doch die Führung hielt keine fünf Minuten. Dann eroberte Arturo Vidal den Ball und Franck Ribéry steckte auf Robert Lewandowski durch, der ein Traumtor erzielte: Aus dem Lauf heraus lupfte der Stürmer den Ball mit seinem schwächeren linken Fuß über den aus dem Tor eilenden Ørjan Nyland, der Ball senkte sich direkt unter die Latte (12.).

Ingolstadt blieb bei Kontern gefährlich, vor allem Leckie bekamen die Münchner nicht in den Griff. Vor der Pause vergab der Angreifer zweimal (36., 37.), später verpasste er ein sichergeglaubtes Tor, als er aus kurzer Distanz an einer brillanten Neuer-Parade scheiterte (53.). Auch Lukas Hinterseer hätte in der 68. Minute treffen können.

Doch anders als die Gäste nutzten die Bayern ihre Chancen: Ribéry legte auf Xabi Alonso ab, der aus mehr als 20 Metern ins linke untere Eck traf (50.). Später stellte Rafinha nach erneuter Vorarbeit von Ribéry den Endstand her (84.).

Borussia Dortmund - Darmstadt 98 6:0 (1:0)

Dortmund ist in Torlaune: In Warschau schoss der BVB in der Champions League sechs Treffer, gegen Darmstadt legte er nach. Das 1:0 fiel nach einem Konter, an dessen Ende Ousmane Dembélé für Gonzalo Castro auflegte (7.). In der Folge gelang es Dortmund in einer einseitigen Partie zunächst nicht, die eigene Überlegenheit in Tore zu verwandeln.

Das änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit, als Adrián Ramos nach einem Distanzschuss von Raphaël Guerreiro am schnellsten schaltete und den Abpraller verwandelte (48.). Kurz darauf schloss Christian Pulisic eine Traumkombination der Borussen zum 3:0 ab (54.). In der Schlussphase trafen Castro (78.) und Sebastian Rode (85.) jeweils per Hacke. Das sechste Tor erzielte Emre Mor (88.). Da spielte Darmstadt nach der Gelb-Roten Karte gegen Peter Niemeyer (57.) bereits nur noch zu zehnt. Dortmund verbessert sich auf Rang vier, Darmstadt steht auf Platz 13.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0)

Nach der Enttäuschung in der Champions League gegen ZSKA Moskau war Bayer-Trainer Roger Schmidt der Kragen geplatzt. Die entsprechende Reaktion seiner Mannschaft blieb jedoch aus. Erst nachdem Alexander Meier die Eintracht in Führung geschossen hatte (53.), fand Bayer besser ins Spiel. Javier Hernández erzielte folgerichtig den Ausgleich (60.). Doch statt der Wende folgte der Rückschlag: Marco Fábian traf nach Vorarbeit von Ante Rebic (79.). Kurz vor Schluss vergab Leverkusen die Chance aufs Remis, als Hernández per Strafstoß am Pfosten scheiterte (88.).

Hamburger SV - RB Leipzig 0:4 (0:0)

Lange tat sich wenig im Hamburger Volksparkstadion: Die Gastgeber mühten sich gegen kompakte, aber harmlose Gäste ab. Trotzdem wäre der HSV beinahe mit einer Führung in die Pause gegangen: Filip Kostic bediente Aaron Hunt, der den Ball aber nicht genau genug platzierte, RB-Keeper Péter Gulácsi konnte die beste Gelegenheit der ersten Hälfte vereiteln (45+1.).

In der zweiten Hälfte erlebten die Hamburger dann einen Zusammenbruch: Nach einem Foul von René Adler an Timo Werner verwandelte Emil Forsberg den fälligen Elfmeter (66.). Ein Standard sorgte dann fürs 2:0, als Willi Orban auf Werner köpfte, der aus kurzer Distanz traf (72.). Nochmal Werner (77.) und Davie Selke (90+2.) schossen gegen den nun überforderten HSV weitere Treffer. Durch den Sieg ist Leipzig vorerst Dritter, der HSV steht auf dem Relegationsrang.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 0:0

Zwei Spiele, 6:6 Tore - in Partien mit Beteiligung der TSG war es bislang hoch hergegangen. Gegen Wolfsburg gab es zwar keine Treffer, aber wieder etliche Chancen. Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder VfL-Stürmer Mario Gomez. Erst bereitete er nach einem Ballverlust von Hoffenheims Ermin Bicakcic eine Großchance von Julian Draxler vor, der an einer starken Parade des Torwarts scheiterte (19.). Später verpasste er selbst die Führung, erst per Kopfball (43.), dann per Doppel-Abschluss aus kurzer Distanz (58.).

Später scheiterte Wolfsburgs Abwehrspieler Jeffrey Bruma an der Latte (73.), auch die Gastgeber blieben gefährlich. Am Ende kamen beide Mannschaften auf jeweils 20 Torschüsse. Hoffenheim bleibt damit als Achter hinter dem VfL auf Rang sieben.