Bundesliga Bayern souverän, Schalke verliert erneut

Bayern München - Hertha BSC 3:0 (1:0)

Im nominellen Spitzenspiel des vierten Spieltags empfing der FC Bayern die Berliner Hertha. Dem Sieger dieses Spiels war die Tabellenführung sicher. Der Rekordmeister machte schnell klar, dass es keine Begegnung auf Augenhöhe war. Bereits in den ersten drei Minuten war ein Kopfball von Robert Lewandowski vom Berliner Keeper Rune Jarstein über die Latte gelenkt worden und Thomas Müller hatte aus zehn Metern das Tor verfehlt.

Nach 16 Minuten gingen die Münchner durch eine Einzelaktion von Franck Ribéry in Führung. Der Franzose tanzte im Strafraum drei Berliner aus, bevor er den Ball unter Jarstein hindurch über die Torlinie schob. Nach der Pause wurde Hertha etwas mutiger, aber in der 68. Minute machte Bayern alles klar. Zuvor war ein Lewandowski-Treffer wegen Abseits nicht anerkannt worden, aber wenig später verlor der Berliner Allan als letzter Mann den Ball an Thiago, der dann keine Mühe mehr hatte, auf 2:0 zu erhöhen.

Arjen Robben, der eingewechselt wurde und so zu seinem ersten Einsatz seit sechseinhalb Monaten kam, traf mit einem abgefälschten Linksschuss zum 3:0 (72. Minute). Neben Robben kam auch Jérôme Boateng zu seinem Saisondebüt. Der Innenverteidiger spielte 60 Minuten.

Schalke 04 - FC Köln 1:3 (1:1)

In der 36. Minute des Westduells in Gelsenkirchen erzielte Klaas-Jan Huntelaar das erste Tor für Schalke in dieser Saison, zugleich kassierte damit Köln sein erstes Gegentor. Nach einem schönen Pass von Nabil Bentaleb in den Rücken der Kölner Abwehr lupfte der Stürmer den Ball über Timo Horn hinweg ins Netz. Der Jubel der Schalker währte aber nicht lange. Denn nur zwei Minuten später glich Yuya Osako für den FC aus. Anthony Modeste hatte nach einem Einwurf für den Japaner aufgelegt.

Nach der Pause kam es noch schlimmer für Schalke, als Modeste nach einer Flanke des eingewechselten Konstantin Rausch den Siegtreffer für den FC erzielte. Vollends bedient waren die Zuschauer in der Arena, als sich der gerade erst eingewechselte 18-jährige Salih Özcan in seinem ersten Bundesligaspiel für den FC gegen Naldo und Sascha Riether durchsetzte und Simon Zoller bediente, der auf 1:3 erhöhte. Nur, weil Werder Bremen gegen Mainz in der Nachspielzeit noch verlor, bleibt Schalke in der Tabelle die Rote Laterne erspart. Köln ist nach dem besten Saisonstart seit Jahrzehnten Zweiter.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

RB Leipzig beeindruckt weiter: Nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund holte der Aufsteiger auch im zweiten Duell gegen einen Champions-League-Teilnehmer im eigenen Stadion einen Punkt. Mönchengladbach fand lange kein Mittel gegen die aggressiven und laufstarken Gastgeber und kam erst in den Schlussminuten zum Ausgleich.

Timo Werner (6.) hatte die Leipziger früh in Führung gebracht, als er nach einer Hereingabe von Yussuf Poulsen von einem Missverständnis in der Gladbacher Deckung profitierte. Fabian Johnson hatte nach Vorarbeit von André Hahn den Ausgleich auf dem Fuß, traf mit einem Linksschuss jedoch nur die Oberkante der Torlatte (27.). Das 1:1 fiel erst fünf Minuten vor dem Abpfiff: Lars Stindl spielte Fabian Johnson frei, der mit großer Übersicht ins lange Eck traf.

Werder Bremen - Mainz 05 1:2 (1:0)

Der Befreiungsschlag blieb aus. Auch das fünfte Pflichtspiel der Saison verlor Werder Bremen, trotz einer guten Anfangsphase unterlagen die Norddeutschen in Spiel eins nach der Beurlaubung von Viktor Skripnik Mainz 05 durch zwei späte Treffer 1:2. Interimstrainer Alexander Nouri sorgte mit seiner Aufstellung für die erste Überraschung des Abends, indem er den erst 19-jährigen Stürmer Ousman Manneh aus der U23-Mannschaft ins Profiteam beförderte.

Lange hatte es nach einer gelungenen Premiere für Nouri ausgesehen: Werder ging bereits in der 12. Minute in Führung, Izet Hajrovic überwand Gäste-Schlussmann Jonas Lössl mit einem 25-Meter-Schuss. Mainz erarbeitete sich in der Folge mehr und mehr Spielanteile und belohnte sich in der 86. Minute zunächst mit dem Ausgleich, Yunus Malli schloss sehenswert ab. Zwei eingewechselte Spieler drehten die Partie in den Schlussminuten endgültig: Gerrit Holtmanns Flanke fand am kurzen Pfosten Pablo de Blasis (90.+2), der zum Siegtreffer einköpfte.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 0:0

Vier Tage nach der 1:2-Niederlage in Frankfurt erlebte Bayer Leverkusen die nächste Enttäuschung: Im Heimspiel gegen den FC Augsburg kam das Team von Roger Schmidt nicht über ein 0:0 hinaus. Leverkusen hatte zwar 72 Prozent Ballbesitz, kam gegen die gut organisierten Gäste aber kaum zu zwingenden Torchancen. Charles Aránguiz hatte die beste Gelegenheit der ersten Hälfte, der Chilene setzte den Ball aber unbedrängt über das Tor (43.).

Die beste Möglichkeit des Abends ließ Aránguiz allerdings erst in der 72. Minute aus, als er einen Foulelfmeter deutlich neben den rechten Pfosten platzierte. Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw war zuvor im Zweikampf gegen Kevin Volland zu spät gekommen. Auf der Gegenseite hatte Bayer 04 schließlich sogar noch das Glück, dass Bernd Leno gegen Jan Morávek parieren konnte (76.). Leverkusen belegt nach vier Spieltagen lediglich den zwölften Tabellenplatz.