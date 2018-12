Bayern-Sieg in Frankfurt Ein Hoch auf die Senioren

Ausgangslage des Spiels: Bayerntrainer Niko Kovac zurück in Frankfurt, Pokalsieger gegen Meister - Frankfurt gegen Bayern bereits im dritten Endspiel des Jahres gegeneinander. Erst das Pokalfinale, dann das Supercupfinale, nun das Samstagabend-Topspiel-Finale. Dazu Fünfter gegen Dritter nach Erster gegen Zweiter am Abend zuvor. Der Spielplaner ist jetzt schon Man of the Year.

Ergebnis des Spiels: 3:0 für die Bayern. Zunächst zwei Tore von Franck Ribéry (35. Minute/79.), das dritte von Rafinha (89.).

Die erste Halbzeit: Ein wilder Beginn. Die Eintracht hat vier gute bis sehr gute Chancen in den ersten 15 Minuten. Bayern im Pokalendspiel-Modus. Dazu ein Rasen, der so tief ist, dass er in Bayernpräsident Uli Hoeneß womöglich Erinnerungen an das alte Waldstadion im Sommer 1974 wach werden ließ. Aber die Bayern sind nicht mehr die Bayern aus dem Oktober, mittlerweile schaffen sie es, solche Spiele zu beruhigen. Am besten mit einem Tor: Ribéry, 35. Minute.

Die zweite Halbzeit: Sie suhlen sich, sie wälzen sich, sie krümmen sich. Im Minutentakt. Ein unansehnliches Spiel ist es geworden, voller Unterbrechungen und voll mit dem, was Fußballreporter über Generationen Nicklichkeiten nennen. Ein Wort, das außerhalb des Fußballs so gut wie unbekannt ist. Irgendwann hat Ribéry genug von all dem. In der 79. Minute beendet er die Hänge- und Liegepartie mit seinem 2:0. Rafinha rutscht dann noch kurz vor Abpfiff eine Flanke ins Tor. So entstehen Traumtore.

Spieler des Spiels: Franck Ribéry wird am 7. April 2019 36 Jahre alt. Nach allen Gesetzen der Branche dürfte er nicht mehr so behände über seine Gegenspieler hinüberhüpfen, ihnen beim Dribbling entwischen, wie er es am Samstag tat. Vorzugsweise im Zusammenspiel mit Robert Lewandowski (wird am 21. August 31) oder Rafinha (am 7. 9. 34). Wenn dann noch Arjen Robben (am 23. Januar 35) zurückkommt (das mit dem neuen Vertrag regelt der Präsident), wird dieser FC Bayern auf Jahrzehnte unschlagbar sein. Es ist in diesem Jahr so viel auf die alten, weißen Männer geschimpft worden. Warum nur?

Duell des Spiels: Gab es schon vor der Partie. Nacheinander wurden am Sky-Mikrofon die Sportdirektoren von Frankfurt und München interviewt. Erst der Charmeur Fredi Bobic, scherzend, eloquent, dann Hasan Salihamidzic. Dem TV-Experte Lothar Matthäus, direkt neben ihm stehend, ganz generös attestierte: "Er macht sich langsam." Immerhin hat er ihm nicht den Kopf getätschelt.

Wechsel des Spiels: Auch schon vor dem Spiel. Im Mai wurde das Pokalendspiel durch das Sprintduell des Jahres entscheiden, Ante Rebic gegen Mats Hummels. Alle, die sich auf den Rückkampf, Sky würde es "The Battle of the Giants" nennen, gefreut haben, wurden enttäuscht. Beide mussten kurz vor dem Spiel wegen Verletzungen passen.

Zitat des Spiels: "Kevin Trapp ging als hessischer Bub zu Paris Saint-Germain und kam als Mann von Welt zur Eintracht zurück." Sky-Mann Wolf Fuss kann es eben auch mit dem blumigen Einstieg. So als Reporter.

Erkenntnis des Spiels: Die Bayern gehen mit sechs Punkten Rückstand und auf Platz zwei in die Winterpause. Tabellenführer Borussia Dortmund spielt in der Rückrunde bei allen vier Mannschaften auswärts, die direkt hinter dem BVB stehen. In München, in Mönchengladbach, in Leipzig und in Frankfurt. Wir alle wissen doch ganz genau, wie diese Saison enden wird.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:3 (0:1)

0:1 Ribéry (35.)

0:2 Ribéry (79)

0:3 Rafinha (89.)

Frankfurt: Trapp - Salcedo, Falette, N'Dicka - da Costa, Fernandes (69. Müller), Willems, Kostic - Gacinovic (43. de Guzman) - Haller, Jovic

München: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Martínez - Müller (90. Shabani), Thiago, Ribéry (90. Coman) - Lewandowski (90+1. Wagner)

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Fernandes, de Guzman / Alaba

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft)