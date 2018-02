Bundesliga Bayern siegt in letzter Minute, HSV am Abgrund

VfL Wolfsburg - Bayern München 1:2 (1:0)

Der VfL Wolfsburg stand gegen Bayern München nach drei sieglosen Pflichtspielen in Folge unter Druck. In der achten Minute gelang der Werkself der überraschende Führungstreffer: Daniel Didavi traf nach einer Flanke von Yunus Malli per Kopf (achte Minute). FCB-Coach Jupp Heynckes verzichtete drei Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Besiktas Istanbul auf zahlreiche Stammkräfte. In der ersten Hälfte gelang den überraschend harmlosen Münchnern kein Schuss auf das Tor des Gegners.

Nach der Pause wurde es im Strafraum des VfL Wolfsburg dann aber erstmals gefährlich: Bayern bekam einen Elfmeter zugesprochen, doch Koen Casteels parierte den Schuss von Arjen Robben (55.). Der Rekordmeister wurde besser und glich nach einem Kopfballtor von Sandro Wagner aus (64.). Bayern gelang in der Nachspieltzeit dann noch der späte Siegtreffer: Der eingewechselte Robert Lewandowski verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Robben gefoult worden war. Für die Münchner war es der 13. Pflichtspielsieg in Serie.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Der Hamburger SV hat das Gewinnen verlernt: Der Tabellen-17. ist nun seit dem 26. November sieglos und verlor gegen Bayer Leverkusen nach einer schwachen Vorstellung 1:2 (0:1). Leon Bailey traf für Bayer zur Führung, nachdem Douglas Santos in der Abwehr gepatzt hatte (40.). Kurz nach Wiederbeginn sorgte Kai Havertz mit seinem zweiten Saisontreffer für die Vorentscheidung - daran änderte auch das 1:2 durch André Hahn nichts (70.). Der HSV hat nach dem Sieg der Mainzer in Berlin am Freitag sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, am kommenden Samstag trifft der Traditionsklub im Derby auf Werder Bremen (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

1. FC Köln - Hannover 96 1:1 (1:1)

Köln ging trotz der Überlegenheit des Gegners durch Yuya Osako in Führung (30.). Doch die Freude über das 1:0 währte nur kurz: Niclas Füllkrug glich nach einem schönen Zuspiel von Iver Fossum aus (37.). In einer ereignislosen zweiten Hälfte wurde der zuletzt so torgefährliche Simon Terrode verletzungsbedingt ausgewechselt, nachdem er von Salif Sané im Gesicht getroffen wurde. Köln blieb bis zur 90. Minute harmlos - dann sorgte ein Treffer von Claudio Pizarro für Aufregung: Der Peruaner traf, doch wegen einer Abseitsstellung von Marcel Risse wurde das Tor nachträglich aberkannt. Mit 14 Punkten aus 23 Spielen ist Köln weiterhin Tabellenletzter. Hannover ist mit 32 Punkten Siebter - könnte aber noch auf Rang zehn rutschen.

SC Freiburg - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Dem SC Freiburg ist im Abstiegskampf ein wichtiger Sieg gelungen. Das Team von Trainer Christian Streich bezwang Werder Bremen 1:0. Das einzige Tor des Tages erzielte Nils Petersen per Strafstoß, nachdem Aron Johannsson Marco Terrazzino zu Fall gebracht hatte (24.). Für Petersen war es das elfte Saisontor, kein deutscher Spieler ist momentan erfolgreicher. In der 88. Minute verschoss Janik Haberer einen Elfmeter. Bremen bleibt nach der zehnten Saisonniederlage 15., Freiburg hat bereits elf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.