Bundesliga Frankfurt ärgert Bayern in Unterzahl

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:2 (1:1)

Der FC Bayern bleibt zum zweiten Mal in Serie ohne Bundesliga-Sieg. Nach dem 1:1 vor zwei Wochen gegen Köln kam der Tabellenführer auch in Frankfurt nicht über ein Remis hinaus. Bei den Münchnern saß Top-Angreifer Robert Lewandowski bis zur 67. Minute auf der Bank, Franck Ribéry fehlte verletzungsbedingt. Das Fehlen der beiden machte sich zunächst nicht bemerkbar: Arjen Robben brachte die Münchner mit einem Treffer aus spitzem Winkel in Führung (10. Minute). Kurz darauf hatte Bayern Glück, als Timothy Chandler aus kurzer Distanz den Pfosten traf (15.). In der Folge brachte die Eintracht den Rekordmeister weiter in Verlegenheit - die Offensiv-Bemühungen führten dann auch zum Erfolg: Szabolcs Huszti erzielte das 1:1 nach Vorarbeit von Bastian Oczipka (43.).

In der zweiten Hälfte erhöhte Bayern den Druck. Kingsley Coman traf aus elf Metern den Pfosten (54.), kurz darauf scheiterte der Franzose freistehend vor Torwart Lukas Hradecky (62.). Sekunden später ging Bayern wieder in Führung. Joshua Kimmich traf zum 2:1 nach Vorarbeit von Mats Hummels. Für den Defensiv-Allrounder war es bereits der dritte Liga-Treffer in Serie. Für eine Aufholjagd schienen den Frankfurter dann die Kräfte zu fehlen, noch schwerer wurde es, als Huszti mit Gelb-Rot vom Platz flog (65.). Doch der Ausgleich gelang trotzdem, Fabian erzielte das 2:2 mit der Brust nach Hereingabe von Chandler (78.).

Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 0:0

Die Hamburger gerieten bereits nach drei Minuten in Gefahr. Cléber hatte einen Freistoß am Strafraum verursacht, die anschließende Möglichkeit vergab Mönchengladbachs Oscar Wendt aus 18 Metern nur knapp. Dann stand der HSV-Verteidiger erneut im Mittelpunkt: Für ein Foul an Lars Stindl kassierte Cléber die Rote Karte, Schiedsrichter Wolfgang Stark hatte das Einsteigen als Notbremse gewertet und zudem auf Elfmeter entschieden - strittig war jedoch, ob das Foul nicht schon vor der Strafraumbegrenzung stattgefunden hatte. Beim fälligen Strafstoß scheiterte schließlich André Hahn an René Adler (26.). Fußballerisch ging nur wenig.

Die zweite Hälfte blieb turbulent. Nach Foul von Douglas Santos an Ibrahima Traoré gab der Unparteiische Stark erneut Elfmeter für Mönchengladbach - wieder war die Entscheidung fragwürdig. Stindl traf vom Elfmeterpunkt aber nur die Latte (61.). In der 90. Minute musste der HSV noch einmal um den Punkt bangen, Wendts Schuss prallte jedoch vom Pfosten ab.

1. FC Köln - Ingolstadt 2:1 (2:0)

Bayerns neuer Verfolger Nummer eins ist der 1. FC Köln, nach dem vierten Saisonsieg übernimmt der Klub den zweiten Platz. Lange hatten die Kölner um den Einsatz ihres angeschlagenen Top-Stürmers Anthony Modeste zittern müssen. Dass der 28-Jährige schließlich dabei war, zahlte sich aus: In der 28. Minute schoss Modeste das 1:0 - allerdings aus knapper Abseitsposition. Elf Minuten später war der Stürmer erneut erfolgreich. Diesmal gelang ihm das Tor per Elfmeter, nachdem Yuya Osako von Tobias Levels zu Fall gebracht worden war. Für den Franzosen waren es bereits die Saisontreffer sechs und sieben. Der 1:2-Anschluss durch Lukas Hinterseer konnte Ingolstadts Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz nicht mehr verhindern.

FC Augsburg - Schalke 04 1:1 (0:0)

Schalkes Trainer Markus Weinzierl trat erstmals gegen seinen Ex-Klub an. Der 41-Jährige war von 2012 bis zum vergangenen Juni Coach bei den Augsburgern und führte den Verein unter anderem in die Europa League. Die Weinzierl-Rückkehr war in einer zähen Partie lange auch der einzige Höhepunkt, beide Mannschaften gingen kaum Risiko ein, fehlende Torchancen waren die Folge. Spektakulär wurde erst in der zweiten Hälfte, als Nabil Betaleb mit einem harten Schuss aus 17 Metern das 1:0 für Schalke schoss. Der Ball prallte von der Unterkante der Latte knapp hinter die Linie. Schalkes Aufholjagd in der Tabelle stoppte dann Daniel Baier, dessen Distanzschuss in der 77. Minute zum 1:1-Endstand führte. Damit bleibt S04 mit erst vier Punkten im unteren Tabellendrittel.

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 2:1 (1:0)

Hoffenheim rückt nach seinem dritten Sieg in Serie auf den fünften Platz vor. In einer eher ausgeglichenen Begegnung ging die TSG dank eines schweren Fehlers von Caglar Söyüncü in Führung. Der SC-Verteidiger hatte mit einem Fehlpass Sandro Wagner in Position gebracht, der nutzte die Gelegenheit (34.). Aufregend wurde es erst gegen Ende der Partie. Zunächst brachte Florian Niederlechner die Freiburger zum Ausgleich (78.), Andrej Kramaric sorgte schließlich für den Hoffenheimer Siegtreffer per Elfmeter (81.).