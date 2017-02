Fußball-Bundesliga Schalke erkämpft Remis gegen FC Bayern

FC Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Nach zuvor zwei 2:1-Siegen in Folge ist Tabellenführer FC Bayern gegen den FC Schalke 04 nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die frühe Führung für die Münchner erzielte Robert Lewandowski schon in der 9. Minute. Vorangegangen war ein Fehler der Bayern-Leihgabe Holger Badstuber, der zum ersten Mal für Schalke in der Startformation stand. Badstuber konnte am eigenen Strafraum nicht klären, über Arjen Robben und Arturo Vidal kam der Ball zu Lewandowski, der frei vor Ralf Fährmann mit einem schönen Lupfer zum 1:0 traf.

Nur drei Minuten später kam Schalke zum Ausgleich, als Naldo einen Freistoß aus 25 Metern direkt verwandelte. Weder die Münchner Mauer noch Manuel Neuer sahen gegen den Aufsetzer ins kurze Eck gut aus. In der 38. Minute wären die Gäste sogar fast in Führung gegangen, als Guido Burgstaller nach Vorarbeit von Sead Kolasinac die Latte traf. Dasselbe Pech hatte kurz darauf Lewandowski auf der anderen Seite, der den Ball nach Zuspiel von Robben von der Strafraumgrenze ans Aluminium schlenzte (41.). In der Schlussphase vergaben Javi Martínez und Thomas Müller Großchancen für die Bayern.

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 4:0 (1:0)

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann musste gegen Mainz auf seinen gesperrten Top-Torschützen Sandro Wagner verzichten. Als Ersatz entschied sich Nagelsmann für Mark Uth und bewies damit das berühmte "Goldene Händchen". Schon in der 5. Minute brachte Uth die TSG nach einem langen Ball von Sebastian Rudy mit einem Linksschuss 1:0 in Führung. In der Schlussphase erhöhten Marco Terrazzino (81.) und zwei Mal Ádam Szálai (86. und 90.+1) auf 4:0.

Durch den klaren Heimsieg schiebt sich die TSG zumindest vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor. Borussia Dortmund kann mit einem Sieg gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, SPIEGEL ONLINE High-Liveticker) aber wieder an den Hoffenheimern vorbeiziehen.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 3:0 (0:0)

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich Borussia Mönchengladbach ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet. Gegen den SC Freiburg sah es lange nach einem torlosen Unentschieden aus, bevor Lars Stindl (73.), Raffael (78.) und Patrick Hermann (90.+2) die späten Tore für die Fohlen erzielten.

Gladbach steht damit zumindest über Nacht auf Platz zehn der Tabelle und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf den Sportclub, der auf Position acht bleibt.

Hertha BSC - FC Ingolstadt 1:0 (1:0)

Hertha erwischte gegen den FC Ingolstadt einen Blitzstart. Nach einem Fehler von Roger bediente Solomon Kalou von der linken Seite mit einem klugen Pass Genki Haraguchi, der nach 62 Sekunden zum 1:0 einschob. Es blieb die beste Aktion in einer ansonsten ereignisarmen Partie.

Die Berliner rücken durch den knappen Erfolg zumindest vorübergehend auf Rang vier vor. Ingolstadt verpasst es dagegen, den gestern siegreichen HSV wieder zu überholten und bleibt als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

Mit seinem 14. Saisontor sicherte Anthony Modeste dem 1. FC Köln einen knappen Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. In der 81. Minute verwandelte der Franzose einen Foulelfmeter sicher unten links. Zuvor war Modeste selber von VfL-Keeper Diego Benaglio zu Fall gebracht worden. Damit ist das Team von Peter Stöger seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen und macht zumindest vorerst einen Sprung auf Rang fünf. Eintracht Frankfurt (morgen gegen Darmstadt) und Dortmund können aber noch an Köln vorbeiziehen.