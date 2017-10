Remis gegen Hertha Bayern verspielt erneut 2:0-Führung

Ein Zwei-Tore-Vorsprung ist für den FC Bayern nicht länger eine Sieggarantie - das war auch im ersten Spiel nach der Trennung von Carlo Ancelotti der Fall. Bei Hertha BSC gab der Rekordmeister eine 2:0-Führung her und spielte am Ende 2:2 (0:1). Bereits gegen Wolfsburg vor einer Woche reichte dem FCB das zwischenzeitliche 2:0 nicht zum Sieg. Damit geht der Tabellenzweite München mit fünf Punkten Rückstand hinter Dortmund in die Länderspielpause.

Für Bayerns vorübergehenden Coach Willy Sagnol sah es nach einem Traumstart aus. Mats Hummels (zehnte Minute) und Robert Lewandowski (49.) hatten den Meister komfortabel in Führung gebracht, doch Hertha glich innerhalb von fünf Minuten aus: Ondrej Duda (51.) und Salomon Kalou (56.) ließen Hertha jubeln.

Damit dürften Sagnols Chancen auf eine längere Beschäftigung gesunken sein. Dabei ging es gut los: Nach einem Eckball flankte Jérôme Boateng in den Berliner Strafraum, dort stand Hummels frei und köpfte das 1:0. Zuletzt hatten die beiden Innenverteidiger beim Debakel in Paris auf der Bank gesessen.

Für Sicherheit sorgte das schnelle Führungstor jedoch nicht. Berlin wurde etwas mutiger. In der 15. Minute verfehlte Vladimír Darida das Tor aus 15 Metern nur knapp. Kurz darauf gab es Diskussionen nach einem Kontakt zwischen Javi Martínez und Darida im Strafraum. Schiedsrichter Harm Osmers prüfte die Szene per Videobeweis, verzichtete aber auf den Elfmeterpfiff - eine strittige Entscheidung.

Die besseren Chancen hatte danach wieder der FC Bayern. Ein Heber von Lewandowski wurde kurz vor der Linie geklärt (35. Minute) und wenige Minuten vor der Halbzeit schoss der Pole aus vielversprechender Position links vorbei. Im dritten Versuch nach der Pause hatte der Bayern-Stürmer dann mehr Erfolg - 2:0 (49.).

Zurücklehnen durfte sich die Bayern-Elf dann zwar nicht, sie taten es aber trotzdem: Herthas Genki Haraguchi tanzte zwei Minuten später die halbe Hintermannschaft des FCB aus, passte auf Duda und der traf zum Anschluss (51.). Und dann? Erzielte Berlin den Ausgleich durch Kalou (56.). Sechs Minuten später folgte der nächste Schock: Franck Ribéry rutschte auf dem Ball aus und verletzte sich offenbar schwer am Knie. Er musste ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus. Ein Siegtreffer fiel nicht mehr. Auf den nächsten Bayern-Trainer wartet viel Arbeit.

Hertha BSC - Bayern München 2:2 (0:1)

0:1 Hummels (10.)

0:2 Lewandowski (49.)

1:2 Duda (51.)

2:2 Kalou (56.)

Berlin: Jarstein - Weiser, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Darida (80. Lustenberger) - Leckie, Duda (75. Lazaro), Haraguchi (86. Esswein) - Kalou

München: Ulreich - Kimmich, Boateng (79. Süle), Hummels, Alaba - Martínez, Tolisso - Robben (59. Thiago), Thomas Müller, Ribéry (62. Coman) - Lewandowski

Schiedsrichter: Harm Osmers

Gelbe Karten: -/Kimmich, Tolisso

Zuschauer: 70.000