1. Die Bayern werden schwächeln - aber frühestens in der nächsten Saison

21 Punkte Vorsprung hatten die Bayern am Ende der vergangenen Spielzeit - übrigens nach einem 1:4 gegen den VfB Stuttgart - vor Vizemeister Schalke 04. Wie langweilig war das denn? Doch nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Frankfurt und vor Beginn der neuen Spielzeit keimte ein wenig Hoffnung auf bei der Konkurrenz in der Liga: Vielleicht hat der FCB seinen Zenit ja überschritten. Und vielleicht bringt ein Umbruch unter dem neuen Trainer Niko Kovac ja die anderen Teams in Schlagdistanz.

Pustekuchen: Die Bayern zeigen sich an den ersten Spieltagen nicht nur hellwach, sondern auch körperlich und mental in Bestform und vor allem spielstark. Die zwei Siege gegen Hoffenheim und Stuttgart belegen: Das Gerüst mit den älteren Spielern trägt. Die Achse aus Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Arjen Robben, Franck Ribéry, Thomas Müller und Robert Lewandowski ist eingespielt, erfahren, abgezockt und gefährlich zugleich.

Hinzu kommen punktuelle Verstärkungen wie Leon Goretzka, die den FCB in gewisser Hinsicht unberechenbarer machen. Erst, wenn die Münchner Veränderungen an den Grundfesten ihres Teams vornehmen müssen, wird die Konkurrenz wirklich auf Titelchancen hoffen dürfen - das aber frühestens in der nächsten oder übernächsten Saison.

2. Spannung gibt es nur hinter den Bayern

Fast-Absteiger Wolfsburg startet mit zwei Siegen gegen die Europapokal-Starter Schalke und Leverkusen überraschend erfolgreich in die neue Saison, auch Augsburg und Bremen sind relativ gut aus den Startlöchern gekommen. Die Bayern müssen sich vor diesem Teil der Konkurrenz wohl nicht fürchten. Aber die ersten Partien zeigen: Der Kampf um die internationalen Ränge könnte in dieser Saison noch interessanter werden. Die etablierten Klubs Schalke, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen und Leipzig sollten nicht den Fehler machen, auf die über allen schwebenden Bayern zu schauen, sondern sich darauf konzentrieren, wer ihnen von unten das Leben schwer macht.

Vor allem, wenn die Spiele in der Champions und Europa League beginnen, wird sich zeigen, wer mit der Doppelbelastung gut klarkommt - und welche Vereine profitieren können. Wenn die schwächer eingestuften Teams auch an den kommenden Spieltagen den vermeintlich stärkeren Mannschaften Punkte klauen, rückt die Liga unterhalb der Münchner immer enger zusammen. Das verspricht Spannung - wenn auch nicht im Kampf um den Titel.

3. Korkut tut Stuttgart nicht gut

Es war die 57. Minute im Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München: Anastasios Donis wurde aus-, Eric Thommy eingewechselt. So weit, so gewöhnlich. Aber: 60.000 Zuschauer in der Stuttgarter Arena brachen in ein gellendes Pfeifkonzert aus, sahen sie doch ihren bis dato besten Offensivspieler vom Platz schleichen. Es waren keine Pfiffe gegen Donis, es waren Pfiffe gegen VfB-Trainer Tayfun Korkut und seine destruktive Spielweise. Schon beim Pokal-Aus in Rostock und der Auftaktniederlage gegen neuformierte Mainzer deutete sich an, dass die neue Spielzeit für Korkut schwieriger wird als die vergangene. Da rettete der Trainer, kurz nach der Winterpause gekommen, den VfB erst vor dem Abstieg, um dann sogar fast in die Europa League einzuziehen.

DPA Tayfun Korkut

Es war ein trügerischer Erfolg: Denn auch in der Vorsaison war die Spielweise von Korkut ähnlich destruktiv, er hatte aber in Daniel Ginzcek und Mario Gomez zwei wuchtige Mittelstürmer, die seinem Spiel offensive Entlastung brachten.

Ginzcek trifft inzwischen für Wolfsburg, bleibt noch Gomez. Der zurückgetretene Nationalspieler wirkt im Stuttgarter Spiel in der neuen Saison wie ein einsamer Wolf ohne Bindung zum Spiel. Gomez hatte gegen die Münchner mit 24 Ballaktionen die wenigsten aller Spieler, die 90 Minuten auf dem Platz standen. Selbst Bayern-Torwart Neuer hatte mehr, obwohl er keinen einzigen Schuss auf sein Tor bekam. Das System Korkut zündet fehl - und ob es in Stuttgart überhaupt noch einmal zündet, darf zumindest bezweifelt werden.