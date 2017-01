Verdacht auf Muskelfaserriss Ribéry droht längere Pause

Franck Ribéry musste am Dienstag aufgrund einer Verletzung das Training abbrechen. Medienberichten zufolge besteht Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Damit würde der 33-Jährige dem FC Bayern nicht nur am kommenden Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) fehlen. Auch für die folgenden Partien im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg, auswärts in Ingolstadt sowie in der Champions League gegen Arsenal droht Ribéry auszufallen.

Nach der Winterpause war der Franzose in guter Form. In den ersten beiden Bundesliga-Spielen des Jahres bereitete er jeweils einen Treffer vor. Die Münchner gewannen sowohl in Freiburg als auch in Bremen 2:1.

Auch auf Jérôme Boateng müssen die Bayern weiterhin verzichten. Der Innenverteidiger befindet sich nach seiner Schulterverletzung noch in der Reha. Die zuletzt angeschlagenen Thiago Alcántara und Arturo Vidal stiegen dagegen am Montag wieder ins Training ein.