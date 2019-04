Bayern-Sieg gegen Dortmund Wie aufgeladen

Scheiterten die Bayern in der Vergangenheit in großen Spielen, waren die Schuldigen schnell ausgemacht. Besonders Thiago und Robert Lewandowski, beides ohne Frage begnadete Fußballer, würden dann abtauchen, wenn es drauf ankommt.

Am Samstagabend beim 5:0 gegen Borussia Dortmund gehörten sie zu den Besten. Lewandowski traf doppelt und erarbeitete sich reihenweise Chancen. Und Thiago lenkte das Münchner Spiel - und tat noch viel mehr: Es lief die 82. Minute, da setzte er zu einem enormen Sprint in die eigene Hälfte an, 50 Meter später hatte der spanische Nationalspieler Dortmunds Jacob Brunn Larsson in einen Zweikampf verwickelt und einen Einwurf herausgeholt. Thiago ballte die Faust und schrie vor Freude auf.

Da stand es bereits 4:0 für die Bayern, das Spiel war lange entschieden. Aber die Bayern machten immer weiter. Sie schienen gar nicht zu wissen wohin mit all ihrer Kraft.

Thomas Müller sprang die Freude geradezu aus dem Gesicht, als er später beschrieb, wie gelegen ihnen dieses Spiel gekommen sei. "Heimspiel. Der Druck war da. Und die letzten zwei Spiele waren auch nicht das Gelbe vom Ei", sagte Müller. Und dann tat ihnen der Gegner mit seiner Spielweise auch noch einen Gefallen. Sie hätten den ganzen Abend "auf dem Gaspedal bleiben" können, so Müller, anders als gegen Teams, die sich nur hinten reinstellen. "Da kannst du gar nicht so viel Energie auf den Platz bringen."

Das war Müllers Lieblingswort des Abends: Energie. Die beschriebene eigene Energie. Und jene, die endlich mal wieder vom Feld auf die Zuschauer übergesprungen sei. So schön sei es im Stadion schon seit Jahren nicht mehr gewesen, sagte der ausgemusterte Nationalspieler. Und nun gehe es darum, sie für das Auswärtsspiel in Düsseldorf zu konservieren, diese "Energie".

Düsseldorf, da war doch was: In der Hinrunde hatte die Fortuna die große Bayern-Schwäche dieser Saison am deutlichsten aufgedeckt: in Führung dem Schlendrian erliegen, nur das Allernötigste tun, in der Abwehr auch mal was dem Zufall überlassen. Das Ergebnis war ein 3:3. Seitdem ist viel passiert, nach starken Wochen und deutlichen Siegen kam das Aus in der Champions League gegen Liverpool, zuletzt noch ein 1:1 in Freiburg und das holprige 5:4 im Pokal gegen Heidenheim. Der Druck war wieder da, das Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer Dortmund am siebtletzten Spieltag wurde immer wichtiger.

"Die Spieler und auch der Trainer haben ihre Lehren aus dem Liverpool-Spiel gezogen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic rückblickend. Niko Kovac hatte nun tatsächlich mutiger spielen lassen. Obwohl die Taktik aufgegangen war, merkte man ihm am deutlichsten an, wie sehr die vielen unsouveränen Spiele an den Nerven gezehrt haben müssen: "Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht. Das ist bei Trainern so", sagte er frustriert.

Sein Gegenüber beim BVB, Lucien Favre, hatte den Abend da bereits als "Lehrstunde" abgehakt und die Überlegenheit der Bayern anerkannt. Der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc lobte ebenfalls die Leistung des Gegners, man selbst habe aber auch "alles vermissen lassen, was eine Spitzenmannschaft ausmacht". Stattdessen habe er Fehler gesehen, die manche Spieler "zuletzt in der A-Jugend gemacht haben". Der Grund dafür sei gewesen, dass man diesem Spiel mental nicht gewachsen gewesen sei.

Auch Thomas Müller sprach davon, dass die mangelnde Erfahrung der jungen Mannschaft des BVB an diesem Abend eine Rolle gespielt habe. Mit solch einer Atmosphäre wie in München müsse man erst lernen, umzugehen. Nun stellt sich die Frage, wie die Borussia dann mit den verbleibenden sechs Wochen Meisterschaftskampf umgehen will.

Die Münchner schienen den Sieg kurz nach Abpfiff bereits eingeordnet zu haben und mit den Gedanken ein paar Wochen weiter zu sein. Stürmer Lewandowski sagte, in der Kabine sei die Stimmung nicht allzu euphorisch gewesen: "Da hast du schon wieder gemerkt: Das ist noch nicht sicher." Er meinte die Deutsche Meisterschaft.

Bayern München - Borussia Dortmund 5:0 (4:0)

1:0 Hummels (10.)

2:0 Lewandowski (17.)

3:0 Martínez (41.)

4:0 Gnabry (43.)

5:0 Lewandowski (89.)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martínez (77. Goretzka) - Müller (80. Sanches) - Gnabry, Coman (68. Ribéry) - Lewandowski

Dortmund: Bürki - Piszczek (69. Wolf), Akanji, Zagadou (46. Weigl), Diallo - Witsel - Dahoud (62. Götze), Delaney - Sancho, Larsen - Reus

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Gelbe Karten: Lewandowski - Delaney, Zagadou