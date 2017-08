Bundesligaauftakt des FC Bayern Richtig zufrieden war nur Brazzo

Auch die Meisterschale war nass geworden. Sie glitzerte vor dem Anpfiff auf einem Podest nahe der Mittellinie. Der Rasensprenger lief noch, mehrmals bekam die begehrte Schüssel ein paar Spritzer ab. Das war vielleicht ein schlechtes Omen. Denn der sonst so rasante Start des FC Bayern in die Mission Titelverteidigung wäre diesmal beinahe ins Wasser gefallen.

Das Eröffnungsspiel der 55. Bundesligasaison hatte zwei grundlegend verschiedene Phasen: Eine aus Bayern-Sicht sehr angenehme, vor dem Regen, und eine sehr diffizile danach. Hasan Salihamidzic wirkte so, als ob er die Phase nach dem Unwetter gar nicht mitbekommen hätte. Der Sportdirektor des FC Bayern sprach in der Interviewzone mit leuchtenden Augen über die neuen Spieler, die sich super eingefunden hätten im Klub. Er schwärmte vom ersten Saisonsieg des FC Bayern. "Es läuft nach Plan", so Salihamidzic nach dem 3:1 gegen Bayer Leverkusen.

Als ihm dann aber die Frage gestellt wurde, welche Defizite er im Auftaktspiel gesehen habe, da antwortete der 40-Jährige ohne Zögern: "Was die positiven Dinge waren, das wollen wir doch hören. Ich finde es nicht gut, wenn ihr jetzt nur negativ draufhaut." Die Neuzugänge, die auf dem Platz standen und nicht daneben, hatten am Freitagabend ihre Aufgaben souveräner gemeistert.

Auf den ersten Blick war viel Erwartbares eingetroffen. Seitdem die Bayern Gastgeber im Freitagabend-Eröffnungsspiel sind, haben sie bei diesem Anlass noch nie verloren. Und es gab sie ja auch, die schönen Geschichten.

Jene von Niklas Süle, der in seinem ersten Bundesligaspiel für den neuen Verein gleich das 1:0 erzielte (9. Minute), und das auch noch auf Vorlage von Sebastian Rudy, der mit Süle von Hoffenheim nach München gewechselt war. "Das war ein besonderer Tag für mich", sagte Süle hinterher. Oder auch die Geschichte von Corentin Tolisso, der Neue auf der rechten Seite, der nur neun Minuten nach Süle zum 2:0 traf. Zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung im Stadion glänzend.

Doch am Ende gab es eben reichlich Defizite zu analysieren - was übrigens alle Spieler von sich aus auch taten. "Die offensiven Standards haben gut geklappt. Bevor es geregnet hat, haben wir auch ganz gut Fußball gespielt." So klang der leicht sarkastische Kommentar von Thomas Müller, man habe viele "Lücken offenbart" und "Glück" gehabt.

Der in der 34. Minute einsetzende Sturzregen wirkte wie ein ungeahnter Partycrasher. Zunächst flohen Tausende Zuschauer von den unteren Rängen, dann wurde die Halbzeitpause auf 30 Minuten verlängert. Süle sagte später, das habe dem Team nicht gutgetan. "Wir sind ein bisschen lange gesessen und waren nicht spritzig genug. Leverkusen kam besser aus der Kabine, das darf nicht sein. Mit ein bisschen mehr Cleverness vor dem gegnerischen Tor hätte Leverkusen das Spiel gedreht."

Am Ende stand sogar die seltene Statistik, wonach die Gäste mehr Torschüsse abgegeben hatten (19) als die Bayern (13), deren Trainer Carlo Ancelotti oft schimpfend an der Seitenlinie stand. "Es ist nie schön zu verlieren. Nach so einer Niederlage tut es aber besonders weh", sagte Bayer-Coach Heiko Herrlich, dem noch vor sieben Wochen im selben Stadion mit Jahn Regensburg gegen 1860 München der Aufstieg in die zweite Liga gelungen war - mit deutlich weniger Torchancen als am Freitag gegen die Bayern.

Die von Ancelotti oft beschworene Balance zwischen Angriff und Abwehr war den Bayern völlig abhandengekommen. Nach Süles Geschmack fehlte die Kompaktheit, Joshua Kimmich glaubte, nach dem 2:0 habe man womöglich "einen halben Gang zurückgeschaltet", es also zu leicht genommen. Außerdem fehlen den Bayern immer noch mehrere Stammspieler in allen Mannschaftsteilen, Mats Hummels verließ zudem mit Magenproblemen das Feld (62.). In dieser Konstellation und mit so vielen Neuen auf einmal, meinte Süle, habe man ja noch nie zusammengespielt.

Süle hat Ausstrahlung und zeigte sich gegen pressende Leverkusener meist nervenstark. Rudy gibt im defensiven Mittelfeld schon viele Kommandos. Tolisso wird von Rudy als "spielfreudig" und "präsent" gelobt, als einer, der immer den Ball haben will. Aber auch, wenn die beiden Ex-Hoffenheimer für den Rest guter Laune verantwortlich waren, der am Ende des Abends übrig war, sind sie noch lange keine Stammspieler. Doch der erste Spieltag zeigte auch: Die Bayern haben im Moment andere Probleme als die Leistung ihrer Neuen.