Bundesliga Ein neuer Geist in Gelsenkirchen

Leon Goretzka berichtete am Freitagabend von einem Erlebnis, das in der jüngeren Vergangenheit nicht sehr vielen Bundesligafußballern zuteil wurde. Der Schalker Mittelfeldspieler hatte Kollegen des FC Bayern München gesehen, deren Bemühungen vergeblich waren. Die nach Lösungen suchten und keine fanden. "In der ersten Halbzeit hat man denen in die Augen geschaut und die wussten auch nicht so richtig, was los ist", sagte Goretzka, "es hat schon ein bisschen Spaß gemacht, diese Jungs so in Bedrängnis zu bringen."

Am Ende ging die Partie zwar mit 0:2 verloren, aber die ersten 75 Minuten des Duells dürfen wohl als plausibles Argument gegen zwei scheinbar unumstößliche Wahrheiten des deutschen Fußballs herangezogen werden: Zum einen sind die Bayern verwundbarer, als die Mehrheit der Fußballwelt glaubt. Und zum anderen scheint der FC Schalke 04 entgegen aller Eindrücke der jüngeren Vergangenheit tatsächlich doch entwicklungsfähig zu sein.

Königsblau entdeckt die Lust am Verteidigen

Irgendwann im Laufe dieses Fußballabends versanken die königsblauen Fans in einem betörenden Gefühl intensiver Zuversicht. Sie sangen und feierten eine Mannschaft, wie sie sie lange nicht gesehen hatten in Gelsenkirchen. Ein Team, das rannte, kämpfte, zugleich jede Menge Tempo erzeugte und individuelle Kunststücke aufführte. Das aber vor allem voller Hingabe verteidigte. Das war Christian Heidel besonders wichtig. An diesem Abend ist in der seltsamen Fußballstadt im Ruhrpott eine Erkenntnis gereift, die an Standorten wie Freiburg, Köln, Mainz aber auch München und Dortmund längst verinnerlicht wurde: Verteidigen ist keine lästige Pflicht, sondern eine Arbeit, die ziemlich viel Freude bereiten kann.

Auf Schalke müsse man "verstehen, dass man an Zweikämpfen, an Defensive wirklich Spaß haben kann", sagte Sportvorstand Heidel, und Goretzka erzählte, dass er das zwar schon vorher gewusst habe, dass er aber auch gespürt habe, wie es "in der gesamten Mannschaft so ein bisschen Klick gemacht" habe. Das große Projekt Mentalitätswandel, das Heidel zum Hauptmotiv für seine ersten Monate beim FC Schalke erklärt hat, trägt also bereits erste Früchte. Und das hat natürlich viel mit den neuen Spielern zu tun, die ihr erstes Saisonspiel für die Gelsenkirchener absolvierten.

Startelf-Debütanten überzeugen auf ganzer Linie

Die Zugänge Benjamin Stambouli und Nabil Bentaleb bildeten eine überzeugende Doppelsechs, ein Duo, das nicht nur Räume zulief, sondern aggressiv um Balleroberungen bemüht war. Bentaleb glänzte zudem mit einigen individuellen Zauberstücken, Stambouli bereicherte das Spiel ein ums andere Mal mit temporeichen Pässen durch die engen Räume im Mittelfeld.

Auch Flügelspieler Jewhen Konopljanka deutete mit seiner Geschwindigkeit und mit einigen guten Ideen an, dass er über besondere fußballerische Fähigkeiten verfügt. Goretzka kämpfte wie ein Löwe, um sich nach Balleroberungen flugs in einen filigranen Passspieler zu verwandeln. Und Matija Nastasic strahlte als Innenverteidiger eine imposante Souveränität aus. "Heute haben wir das Schalke gesehen, das wir in Zukunft sein wollen", resümierte Kapitän Benedikt Höwedes.

Verloren haben sie dann trotzdem, am Ende fehlte die Kraft, und Robert Lewandowski nutzte einen kleinen Kommunikationsfehler zwischen Höwedes und Naldo zum 0:1 (79. Minute). Unverdient war das nicht, weil die Bayern ein höheres Tempo halten konnten. Und weil der Schalker Umbruch eben doch noch nicht die ganze Mannschaft erreicht hat.

Schalke bleibt weiter ohne Tor und Punktgewinn

Vor allem Klaas-Jan Huntelaar und Eric Maxim Choupo-Moting wirkten in dem neu zusammengestellten Ensemble wie zwei Überbleibsel aus einer düsteren Vergangenheit. Es war nicht zu übersehen, wie schwer es den Angreifern fiel, ebenso viel Spaß an der Defensivarbeit zu entwickeln wie den Teamkameraden. Sie wirkten langsam im Kopf und schienen in einigen Momenten mehr an persönlichem Ruhm interessiert zu sein als an einem flüssigen Mannschaftsfußball.

Besonders deutlich wurde das nach knapp einer Stunde, als Huntelaar einen großartigen Schuss aus 25 Metern auf das Münchner Tor abfeuerte, den Manuel Neuer mit einer Glanzparade an die Latte lenkte. Das war die beste Schalker Chance des Spiels, aber am Ende waren sich die meisten Beobachter einig, dass Huntelaar besser den völlig frei stehenden Breel Embolo angespielt hätte. Nach dem Schlusspfiff wurde die Mannschaft trotzdem gefeiert. "Die Leute hier haben schon ein sensibles Verständnis dafür, dass man hier alles getan hat", sagte Heidel, "das habe ich in der Art selten erlebt."

Und dennoch droht den Schalkern beim Blick auf die Tabelle ein unangenehmer Kater. Nach zwei Spieltagen hat S04 weder ein Tor geschossen noch einen Punkt erspielt. Nüchtern betrachtet handelt es sich um einen klassischen Fehlstart in die Saison. Auch wenn sich das in der Gegenwart dieses herrlichen Fußballabends vollkommen anders anfühlte.