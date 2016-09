Nationaltorhüter Leno verlängert in Leverkusen bis 2020

Bundesligist Bayer Leverkusen kann langfristig mit Nationaltorhüter Bernd Leno planen. Der Schlussmann verlängerte seinen bis 2018 gültigen Vertrag bei dem Werksklub vorzeitig um zwei Jahre bis 2020. "Ich habe in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung gesehen, nicht nur bei mir, sondern in der ganzen Mannschaft und bin total davon überzeugt, dass dieser Schritt für mich perfekt ist", sagte der 24-Jährige in einer Vereinsmitteilung vor dem Ligaspiel gegen den Hamburger SV.

Leno war 2011 vom VfB Stuttgart nach Leverkusen gewechselt und konnte seitdem mit konstanten Leistungen überzeugen. In der Bundesliga kam der Keeper bisher in 168 Partien zum Einsatz. "Er ist ein Spieler, der mit uns hoch hinaus will. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern konnten", sagte Sportdirektor Rudi Völler. Auch Trainer Roger Schmidt äußerte sich zufrieden über die Personalentscheidung: "Wenn man solch einen Spieler, einen Leistungsträger an sich binden kann, dann ist das ein gutes Zeichen für den Verein und für uns als Mannschaft."