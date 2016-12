Bundesliga Dortmund erkämpft Remis in Hoffenheim

Zum Auftakt des 15. Spieltags haben sich die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund 2:2 (2:1)-unentschieden getrennt. Mario Götze (11. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (48.) glichen die jeweilige Führung durch Mark Uth (3.) und Sandro Wagner (21.) aus. Der BVB verpasste damit den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Auf dem steht jetzt der Gegner aus Hoffenheim.

Bei Borussia Dortmund gab es gleich drei interessante Personalien: Zum einen kehrte Sven Bender nach sieben Monaten zurück ins Team des BVB, zum anderen liefen Mario Götze und Marco Reus erstmals seit dem 30. April 2013 wieder gemeinsam von Beginn an für Dortmund auf.

Doch das Team von Trainer Thomas Tuchel erwischte einen schlechten Start: Nach einem langen Ball kam BVB-Torhüter Roman Weidenfeller nur zögerlich aus seinem Tor, Hoffenheims Mark Uth nutzte die Unentschlossenheit des 36-Jährigen und traf zum frühen 1:0 (3.). Dortmund zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Marcel Schmelzer (5.) und Pierre-Emerick Aubameyang (8.) schnell zu Chancen. So war der Ausgleich durch Götze, dem eine schöne Einzelaktion von Ousmane Dembélé vorausgegangen war, die logische Konsequenz (11.). Es war der erste Saisontreffer für den Rückkehrer von Bayern München.

Strittiges Tor, strittiger Platzverweis

Zehn Minuten später ging der Tabellenvierte erneut in Führung: Nach einem Eckball verschaffte sich TSG-Stürmer Sandro Wagner im Fünfmeterraum nach einem Schubser gegen Bender entscheidend Platz und köpfte zum 2:1 ein (21.). Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie härter, Hoffenheim spielte aggressiv und wurde in Person von Niclas Süle und Benjamin Hübner verwarnt. Noch vor dem Pausenpfiff wurde dann aber ein Dortmunder des Feldes verwiesen: Reus beging ein taktisches Foul, sodass Schiedsrichter Benjamin Brand dem Nationalspieler die Gelb-Rote Karte zeigte. Allerdings war auch diese Entscheidung strittig. In seinem 209. Bundesligaspiel war es Reus' erster Platzverweis.

Auch der zweite Durchgang begann spektakulär: Zunächst verpasste Wagner aus fünf Metern das 3:1 und traf nur den Pfosten, im direkten Gegenzug wurde Aubameyang sehenswert von Dembélé in Szene gesetzt. Der Gabuner vollendete unter Bedrängnis mit einem Lupfer über den herauseilenden Oliver Baumann (48.). Auf sein 100. Pflichtspieltor für die Schwarz-Gelben hätte er nur wenige Minuten später fast ein weiteres folgen lassen. Erneut war es der starke Dembélé, der ihn bediente (51.).

Anschließend nahm das Tempo etwas ab. Dembélé musste verletzungsbedingt durch Emre Mor ersetzt werden (69.). Jeremy Toljan hatte in der 75. Minute eine gute Chance, als der U21-Nationalspieler aus halblinker Position deutlich über das Tor schoss. Kurz vor dem Abpfiff vergab der eingewechselte Andrej Kramaric freistehend aus kurzer Distanz (89.).

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2 (2:1)

1:0 Uth (3.)

1:1 Götze (11.)

2:1 Wagner (21.)

2:2 Aubameyang (48.)

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Kaderabek, Toljan - Rudy - Demirbay (61 Atik), Amiri - Wagner, Uth (58. Kramaric)

Dortmund: Weidenfeller - Ginter, Bender, Bartra - Pulisic (83. Ramos), Schmelzer - Weigl, Götze - Dembelé (69. Mor), Reus - Aubameyang (90. Merino)

Zuschauer: 30.150 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Benjamin Brand

Gelbe Karten: Süle, Hübner, Demirbay - Bartra

Gelb-Rote Karte: Reus