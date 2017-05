Bundesliga BVB bezwingt Hoffenheim, Darmstadt abgestiegen

Dortmund - Hoffenheim 2:1 (1:0)

Im Duell um den dritten Tabellenplatz, der zur direkten Teilnahme an der Champions League berechtigt, ging der BVB früh in Führung. Marco Reus traf nach einem Zuspiel von Gonzalo Castro aus einer klaren Abseitsposition zum 1:0 (4. Minute). Wenig später hatten die Gastgeber ein weiteres Mal Glück: Schiedsrichter Felix Brych entschied auf Handelfmeter für Dortmund, obwohl Reus den Ball zuvor selbst mit dem Oberarm mitgenommen hatte. Pierre-Emerick Aubameyang setzte den Strafstoß allerdings neben das Tor von 1899-Torhüter Oliver Baumann (14.). In der Folge nahmen beide Mannschaften etwas Tempo aus dem Spiel. 3.500 mitgereiste Hoffenheim-Fans warteten im ersten Durchgang vergeblich auf eine nennenswerte Torchance.

Der BVB, der im eigenen Stadion seit über zwei Jahren ungeschlagen ist, hätte in der 58. Minute durch Reus auf 2:0 erhöhen können. Der Nationalspieler scheiterte mit seiner Direktabnahme am gut parierenden Baumann. Hoffenheim erspielte sich trotz größerer Spielanteile weiterhin keine echten Chancen und musste in der Schlussphase das 0:2 hinnehmen. Aubameyang erzielte den Treffer, nachdem Raphaël Guerreiro zuvor den Pfosten getroffen hatte (83.). Das 1:2 durch Andrej Kramaric per Foulelfmeter kam zu spät (86.). Dortmund zieht nach dem Sieg an Hoffenheim vorbei und ist Dritter.

Bayern München - SV Darmstadt 1:0 (1:0)

Darmstadt steht als erster Absteiger der Saison fest. Das Team hatte sich zuletzt mit drei Siegen in Serie gegen den Gang in die zweite Liga gewehrt - in München war die Mannschaft nun fällig. Juan Bernat schoss den Rekordmeister nach einer sehenswerten Körpertäuschung im Strafraum 1:0 in Führung (18.). Bayern - nach der gewonnenen Meisterschaft in der Vorwoche mit sieben Veränderungen in der Startelf - blieb spielbestimmend, ohne dabei zu glänzen.

Darmstadt brachte selbst zu wenige Torabschlüsse zustande. Einmal musste sich Münchens dritter Torwart Tom Starke aber noch auszeichnen: In der 86. Minute wehrte der 36-Jährige einen Elfmeter von Hamit Altintop ab.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

In einer schwachen und nervösen ersten Halbzeit hatte Wolfsburg die beste Chance: Nach einem Zuspiel von Daniel Didavi kam Paul-Georges Ntep aus kurzer Distanz frei zum Schuss, doch der Franzose verzog knapp (28.). Die von vielen Verletzungen geplagten Frankfurter blieben in den ersten 45 Minuten ohne Torschuss. Kurz nach Wiederbeginn mussten sie dann mit ansehen, wie die Gäste in Führung gingen. Didavi wurde von Mario Gomez im Strafraum in Szene gesetzt und traf zum 1:0 (48.). Gomez selbst sorgte dann mit seinem 15. Saisontor für die Entscheidung, als er den Ball aus zehn Metern ins leere Tor schoss (63.). Wolfsburg springt durch den Erfolg vorübergehend auf Rang 14, Frankfurt ist Elfter.

Ingolstadt - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Leverkusen bleibt unter Trainer Tayfun Korkut im Abstiegskampf. Beim Remis in Ingolstadt erspielte sich sein Team kaum Möglichkeiten und ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sah es ähnlich aus: viel Nervosität und Fehler. Die Schlussphase wurde durch Ingolstadts Führungstreffer durch Sonny Kittel (73.) noch einmal spannend. Bayers Kai Havertz hielt dem Druck stand und verhinderte die Pleite mit einem Kopfballtor (78.).

Korkuts Bilanz bleibt dennoch desaströs: In bisher neun Ligaspielen kommt der Nachfolger von Roger Schmidt auf fünf Punkte. Weil sich der Hamburger SV und Mainz im direkten Duell am Sonntag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) die Punkte gegenseitig klauen werden, bleibt Bayer ein noch tieferer Absturz in der Tabelle zunächst erspart. Ingolstadt hat bei noch zwei ausstehenden Partien drei Punkte Rückstand auf den 16. Platz und noch geringe Chancen auf den Ligaverbleib.

Mönchengladbach - FC Augsburg 1:1 (0:0)

Mönchengladbach wäre bei einem Sieg wieder mitten im Rennen um die Europapokalplätze dabei gewesen. Dafür tat das Team aber zu wenig. Gefährlicher war der Gegner: Augsburgs Alfred Finnbogason hatte mit einem Schuss aus wenigen Metern kurz vor der Halbzeit die erste gefährliche Szene. In der zweiten Hälfte zielte der Isländer noch genauer und traf zum Sieg (57.) - der Befreiungsschlag glückte aber nicht. Denn in der Nachspielzeit traf André Hahn zum 1:1. Gladbach ist nun Neunter, Augsburg hat auf Rang 13 drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.