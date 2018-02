BVB-Sieg in Köln Batshuayi und Schürrle stoppen Kölner Höhenflug

Der BVB kann doch noch gewinnen: Im Freitagsspiel beim 1. FC Köln ist Borussia Dortmund im vierten Anlauf der erste Sieg im Jahr 2018 gelungen. Köln bleibt nach dem 2:3 (0:1) auf dem letzten Tabellenplatz. Für den BVB traf Debütant Michy Batshuayi doppelt (35. und 62. Minute), Simon Zoller (60.) und Jorge Meré (70.) glichen zweimal für die Gastgeber aus - ehe André Schürrle (84.) seinem Klub zum Sieg verhalf.

Im Fokus stand zunächst natürlich: Peter Stöger. 61 Tage nach seiner Entlassung kehrte er zurück nach Köln. Stöger hatte den Verein viereinhalb Jahre lang betreut und aus der zweiten Liga in den Europapokal geführt. Nach dem Fehlstart in die Saison 2017/2018 hatte sich der FC im Dezember vom Österreicher getrennt, Stöger beerbte nur wenige Tage später Peter Bosz beim BVB. Am Freitag stahl jedoch ein Dortmunder Stürmer seinem Trainer die Show.

Während Winternachverpflichtung Vincent Koziello beim Gastgeber zunächst nur auf der Bank saß, kam Chelsea-Leihgabe Batshuayi gleich zu seinem ersten Startelfeinsatz - und bereits nach einer guten halben Stunde zu seinem ersten Bundesliga-Treffer: Jeremy Toljan ließ den in dieser Szene unbeweglichen Frederik Sörensen auf der linken Seite stehen, anschließend stand der Aubameyang-Ersatz im Zentrum perfekt und schloss aus sieben Metern zur Dortmunder Führung ab.

Kurz vor der Pause durfte Batshuayi sogar seinen ersten Bundesliga-Doppelpack bejubeln - wenn auch nur für wenige Sekunden: Wieder setzte Toljan den belgischen Angreifer von links ein, wieder schob der den Ball ins Tor. Mit Hilfe des Videoschiedsrichters erkannte Referee Benjamin Brand aber die Abseitsstellung und gab den Treffer korrekterweise nicht.

Und Köln? Die erste große Gelegenheit der Partie hatte der Tabellenletzte gehabt: Milos Jojic prüfte in der 13. Minute mit einem Flachschuss Roman Bürki, der BVB-Keeper konnte aber per Fußabwehr klären. Köln suchte in der ersten Hälfte nach Balleroberungen immer wieder den schnellen Weg über die Außen. Mit zunehmender Spieldauer stellten sich die Gäste aber besser auf dieses Muster ein. Zur Pause kam der BVB auf 9:2 Torschüsse, darunter ein Lattentreffer von Shinji Kagawa (14.).

Köln kommt gleich zweimal zurück

Der BVB drückte weiter: Nach Wiederbeginn rettete zunächst FC-Torwart Timo Horn noch gegen Batshuayi (54.), ehe etwas überraschend der Ausgleich fiel. Bürki wehrte einen Schuss von Dominique Heintz schwach nach vorne ab, der eingewechselte Simon Zoller köpfte zum 1:1 ein (60.). Der Jubel in Müngersdorf dauerte aber nur 137 Sekunden, dann traf Batshuayi nach Vorarbeit von Christian Pulisic zur erneuten BVB-Führung (62.).

Der 1. FC Köln kam ein zweites Mal zurück in die Partie: Meré köpfte nach einem Eckball von Jonas Hector ein (70.). Es war allerdings noch immer nicht der Schlusspunkt in diesem sehr unterhaltsamen Bundesligaspiel: Schürrle entschied die Partie sechs Minuten vor dem Abpfiff mit einem abgefälschten Schuss. Dortmund verbesserte sich zumindest über Nacht auf Tabellenplatz zwei.

1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:3 (0:1)

0:1 Batshuayi (35.)

1:1 Zoller (60.)

1:2 Batshuayi (62.)

2:2 Meré (69.)

2:3 Schürrle (84.)

Köln: Horn - Sörensen, Meré, Heintz, Hector - Höger (87. Pizarro), Özcan - Clemens (46. Zoller), Jojic - Guirassy (63. Córdoba), Terodde

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Dahoud (63. Guerreiro), Weigl, Kagawa - Pulisic (72. Sancho), Batshuayi, Schürrle (88. Akanji)

Schiedsrichter: Benjamin Brand

Gelbe Karten: Jojic, Hector / Dahoud

Zuschauer: 50.000