Sieg gegen Berlin Sahin lässt den BVB jubeln

Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Am zweiten Spieltag setzte sich der BVB in einer einseitigen Partie dank Toren von Pierre-Emerick Aubameyang (15. Minute) und Nuri Sahin (57.) 2:0 (1:0) gegen Hertha BSC durch. Die sehr defensiv agierenden Berliner, die im gesamten Spiel lediglich zwei Schüsse auf das Dortmunder Tor abgaben, rangieren nach ihrer ersten Saisonniederlage auf Platz acht.

Im ausverkauften Stadion dominierte die Borussia von Beginn an. Nach den Vorgaben von Neu-Trainer Peter Bosz verteidigte Dortmund sehr hoch. Berlin fehlten die spielerischen Mittel, um für Entlastung zu sorgen. Einzig über Standardsituationen entwickelte die Hertha vereinzelt Torgefahr: Niklas Stark konnte einen Kopfball im Anschluss an einen Freistoß jedoch nicht platziert drücken (31.).

Weil Berlin allerdings kompakt verteidigte, konnte der BVB trotz seiner Feldvorteile lange nur wenige Chancen kreieren. Und wenn dies doch einmal gelang, war oftmals Christian Pulisic der Ausgangspunkt. Einen klugen Pass des US-Amerikaners in den Rückraum konnten weder Mario Götze noch Aubameyang verwerten (5.). Nach einem Dribbling, mit dem er Gegenspieler Marvin Plattenhardt narrte, scheiterte der 18-Jährige später aus acht Metern an Rune Jarstein (28.). Auch in der zweiten Hälfte zielte Pulisic bei einem Flachschuss von der Strafraumgrenze nur knapp daneben (52.). In den Schlussminuten parierte Hertha-Schlussmann Jarstein zwei weitere Abschlüsse des wendigen Flügelstürmers (82./86.).

Die Dortmunder Tore fielen stattdessen im Anschluss an zwei Ballgewinne: Vor der Führung hatte Zugang Dan-Axel Zagadou den Ball erobert, Sahin flankte halbhoch in die Mitte, wo Aubameyang schneller als sein Gegenspieler war und der Hertha das erste Gegentor der laufenden Saison beibrachte. Beim vorentscheidenden 2:0 schaltete Sahin abermals am schnellsten und versenkte einen Abpraller aus 17 Metern sehenswert per Dropkick. Zuvor hatte der türkische Nationalspieler letztmals im Februar 2015 in der Liga getroffen.

Erst in der Schlussphase verordnete Pál Dárdai seinen Herthanern eine offensivere Ausrichtung. Und die Hereinnahme frischer Angreifer zahlte sich aus, Berlin entwickelte immerhin Torgefahr, auch wenn es zu keinem Treffer mehr reichen sollte: Innenverteidiger Sebastian Langkamp fand bei einer Doppelchance (65.) ebenso wenig einen Weg vorbei an BVB-Keeper Bürki wie Vladimír Darida bei einem frechen Abschluss mit der Hacke (70.).

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:0 (1:0)

1:0 Aubameyang (15.)

2:0 Sahin (57.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis (40. Toprak), Bartra, Zagadou - Sahin, Castro - Pulisic, Mario Götze (63. Kagawa), Philipp (80. Dahoud) - Aubameyang

Berlin: Jarstein - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Leckie, Darida, Kalou (58. Haraguchi) - Ibisevic (58. Esswein)

Schiedsrichter: Fritz

Gelbe Karten: Sokratis - Plattenhardt

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)