Borussia Dortmund hat in der letzten Partie des ersten Bundesliga-Spieltags einen der stärksten Gegner geschlagen: Der BVB siegte im Heimspiel gegen RB Leipzig 4:1 (3:1). Dadurch steht der Klub vor Bayern München an der Tabellenspitze. Der aktuelle Meister hatte sich im Eröffnungsspiel am Freitag 3:1 gegen Hoffenheim durchgesetzt.

Im Mittelpunkt der spektakulären Begegnung in Dortmund stand BVB-Zugang Axel Witsel, der per Seitfallzieher aus kurzer Distanz das schönste Tor des Tages erzielte. Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi hatte einen Kopfball von Thomas Delaney nach einer Ecke zuvor noch glänzend abgewehrt, doch danach hatte der Ungar keine Chance gegen den Schuss des belgischen WM-Teilnehmers zum 3:1 (43. Minute). Für den Endstand sorgte Marco Reus in der Nachspielzeit mit seinem 100. Treffer in der Bundesliga.

Dortmunds deutliche Pausenführung war überraschend, denn Leipzig war lange die bessere Mannschaft und für die Borussia und ihren neuen Trainer Lucien Favre begann die Saison mit einem Schock: Jean-Kévin Augustin brachte Leipzig bereits nach 31 Sekunden in Führung, Yussuf Poulsen hatte den Ball zuvor traumhaft mit der Hacke weitergeleitet. Auch danach hatte der BVB Probleme und wirkte nervös.

Leipzig spielte besser - und Dortmund schlug zurück. In der 21. Minute glich Mahmoud Dahoud nach einer schönen Flanke von Marcel Schmelzer per Kopf aus. Kurz vor der Pause gelang dem BVB der Führungstreffer - wenn auch unter Mithilfe von Marcel Sabitzer. Der Österreicher verlängerte einen Freistoß von Marco Reus unhaltbar mit dem Kopf ins eigene Tor (40.). Es folgte Witsels Traumszene.

Neben Witsel gab es noch einen weiteren Gewinner beim BVB: Roman Bürki. Der Dortmunder Keeper stand zuletzt immer wieder in der Kritik, gegen Leipzig zeichnete er sich mit starken Reflexen bei Großchancen von Augustin (28.), Lukas Klostermann (50.), Timo Werner (84.) und Bruma (86.) aus.

Mit einem guten Bürki und einer insgesamt zur Vorsaison verbesserten Abwehr um Mainz-Zugang Abdou Diallo baute der BVB den Vorsprung am Ende sogar aus, und Leipzig verpasste die Aufholjagd trotz guter Leistung klar. Für RB geht die Pflichtspielsaison am kommenden Donnerstag weiter. Dann trifft der Klub im Playoff-Rückspiel zur Europa League auf Luhansk, das Hinspiel beim ukrainischen Vertreter endete torlos.

Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 (3:1)

0:1 Augustin (1.)

1:1 Dahoud (21.)

2:1 Sabitzer (40., Eigentor)

3:1 Witsel (43.)

4:1 Reus (90+1.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Diallo, Akanji, Schmelzer (87. Guerreiro) - Witsel, Delaney - Pulisic (77. Sancho), Dahoud, Reus - Philipp (70. Wolf)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Upamecano, Saracchi - Demme (85. Bruma), Kampl - Sabitzer (46. Werner), Forsberg - Augustin (72. Cunha), Poulsen

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Gelbe Karten: Diallo, Dahoud / Upamecano, Saracchi

Zuschauer: 80.000