Später BVB-Sieg gegen Hoffenheim Pulisic rettet Stögers Heimspiel-Premiere

Trainer Peter Stöger und Borussia Dortmund beenden die Bundesliga-Hinrunde mit einem späten Erfolg. Im zweiten Spiel unter dem ehemaligen Köln-Coach erreichte der Klub vor heimischer Kulisse einen 2:1 (0:1)-Sieg kurz vor Abpfiff. Pierre-Emerick Aubameyang schoss den insgesamt zu passiven BVB mit einem verwandelten Elfmeter zum Ausgleich (63. Minute). Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Christian Pulisic das 2:1.

Nach Stögers Auftakterfolg am Dienstag in Mainz (0:2) und dem Dreier gegen die TSG ist Dortmund vorübergehend Dritter (28 Punkte). Zwei Punkte weniger hat Hoffenheim, das durch den Treffer von Mark Uth (21.) in Führung ging, und Bundesliga-Siebter ist.

Der BVB begann gut und hatte bereits in der Anfangsphase Möglichkeiten zur Führung, aber Andrij Yarmolenko (5.) und Pulisic (9.) vergaben ihre Chancen. Danach fehlte der Druck - und dann schlug Hoffenheim zu: Nadiem Amiri überraschte die Dortmunder Defensive mit einem Pass durch die Gasse, Pavel Kaderabek legte im Strafraum quer zu Uth und der vollendete mit seinem neunten Saisontor zur Gästeführung.

Wer nach dem Rückstand auf einen stürmischen BVB gehofft hatte, wurde enttäuscht. Dortmund ließ den Gegner gewähren, presste wenig und kam kaum noch zu gefährlichen Aktionen. Kurz: Hoffenheim kontrollierte das Spiel souverän. In der zweiten Hälfte fehlte Dortmund weiter das Tempo, der Ausgleichtreffer fiel dennoch. Nach einem Foul von Stefan Posch an Shinji Kagawa gab es Strafstoß für den BVB, den Aubameyang souverän verwandelte. Danach blieb es ausgeglichen, bis Pulisic den Siegtreffer erzielte.

Für Hoffenheim war es das letzte Spiel im Jahr 2017. Der BVB muss noch einmal ran: Am Mittwoch tritt der Klub beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München im DFB-Pokal-Achtelfinale an (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

0:1 Uth (21.)

1:1 Aubameyang (63.)

2:1 Pulisic (89.)

Borussia Dortmund: Bürki - Toljan, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Weigl - Kagawa, Guerreiro - Yarmolenko (73. Dahoud), Aubameyang, Pulisic (90.+3 Subotic)

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Zuber - Demirbay, Amiri - Uth (69. Szalai), Gnabry (63. Kramaric)

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 80.500