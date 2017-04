Bundesliga BVB bezwingt Frankfurt, Spektakel in Hoffenheim

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:1)

Vier Tage nach dem Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus empfing die Borussia am 29. Spieltag Eintracht Frankfurt. Beim BVB feierte Marco Reus sein Comeback nach vierwöchiger Verletzungspause, und der Nationalspieler führte sich perfekt ein: Nach einem Zuspiel von Christian Pulisic traf Reus per Hacke zur Führung (3. Minute). Trotz anfänglicher Dominanz der Dortmunder erspielte sich auch die Eintracht eine gute Gelegenheit. Marco Fabian schoss freistehend neben das Tor von Roman Bürki (9.).

Dem Mittelfeldspieler, der zuvor noch kläglich vergeben hatte, gelang in der 28. Minute dann ein sehenswerter Treffer. Sein Schuss aus 25 Metern landete unhaltbar im oberen rechten Winkel und war gleichzeitig das erste Auswärtstor der Eintracht seit dem 27. Januar. Das zweifellos schönste Tor des Tages erzielte wenig später aber Sokratis: Der griechische Verteidiger schloss eine Einzelaktion mit einem Gewaltschuss ins obere linke Eck ab (34.).

Die zweite Hälfte verlief weniger spektakulär als die erste. Dortmund versuchte wohl auch im Hinblick auf das anstehende Champions-League-Rückspiel in Monaco etwas Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Pierre-Emerick-Aubameyang erzielte in der Schlussphase nach einem Konter noch das 3:1 (86.). Der BVB brachte ist damit weiterhin Vierter. Die Eintracht liegt auf Rang neun.

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 5:3 (2:2)

Eine Schiedsrichterentscheidung sorgte beim Sieg der TSG für hitzige Diskussionen. Es lief die 35. Minute, als Gladbachs Jonas Hofmann einen Pass von Hoffenheims Torwart Oliver Baumann mit dem ausgestreckten Arm abblockte. Statt abzupfeifen, ließ Referee Christian Dingert weiterspielen, Lars Stindl traf Sekunden später zum 2:2. Zuvor hatte Ádám Szalai die TSG in Führung gebracht (9., 24.), Jannik Vestergaard war der Anschlusstreffer für die Gäste gelungen (31.).

Beinahe hätte die Borussia das Spiel gedreht, André Hahn scheiterte jedoch am Pfosten (53.). Auf der Gegenseite flog eine Freistoßflanke von Kerem Demirbay an sämtlichen Mit- und Gegenspielern vorbei ins Tor (58.). Mark Uth sorgte für das nächste Traumtor des Spieltags (75.), die Entscheidung war das aber nicht, weil Mahmoud Dahoud nochmals verkürzte (78.). Mit seinem zweiten Treffer entschied Demirbay dann die Partie. Durch den Erfolg bleibt Hoffenheim Dritter, Gladbach steht auf Rang acht.

RB Leipzig - SC Freiburg 4:0 (2:0)

Leipzig scheint endgültig zu seiner Top-Form aus der Hinrunde zurückgefunden zu haben. Gegen Freiburg feierte RB im Duell der Aufsteiger den vierten Sieg hintereinander und festigte damit Rang zwei. Leipzig war von Beginn an das bessere Team, bis zum 1:0 dauerte es dennoch 36 Minuten, Yussuf Poulsen köpfte die Gastgeber in Führung. Kurz darauf bediente der Stürmer seinen Nebenmann Timo Werner mit einem Steilpass - 2:0 (42.). Naby Keïta traf nach der Pause zum 3:0 (51.), Diego Demme erzielte in der Schlussminute den 4:0-Endstand (90.). Nach dem 19. Saisonsieg von RB steht fest, dass der Aufsteiger am Ende der Saison mindestens Vierter ist. Dieser Platz berechtigt zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation.

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt 3:0 (1:0)

Die Ingolstädter Erfolgsserie hat ein Ende gefunden. Nach drei Siegen hintereinander hat der FCI das Schlüsselspiel beim VfL verloren. Damit verpasste es Ingolstadt, den Rückstand auf den Relegationsrang zu verkürzen. In einer ausgeglichenen Partie sorgte Markus Suttner mit einem ungeschickten Eigentor für die Führung der Gastgeber (45+1.). Es war das erste Tor unter Wölfe-Trainer Andries Jonker, bei dem der Torschütze nicht Mario Gomez hieß. Der eingewechselte Yunus Malli und Gomez erhöhte nach der Pause für den VfL (69., 80.), der sich zwar auf Rang 13 verbessert, aber nur einen Punkt Vorsprung auf Platz 16 hat.

FC Augsburg - 1. FC Köln 2:1 (2:0)

Die Gastgeber aus Augsburg gingen nach sechs sieglosen Spielen in Folge früh in Führung. Martin Hinteregger köpfte den Ball nach einem Eckball von Jonathan Schmid ins Tor (5.). Schon im direkten Gegenzug hätte Yuya Osako für den Ausgleich sorgen können. Doch der Japaner verfehlte das leere Tor freistehend (7.). Das sollte sich schon bald rächen: Paul Verhaegh verwandelte einen Elfmeter, nachdem Kevin Danso zuvor gefoult worden war (23.). Erst in der zweiten Hälfte steigerte sich der FC und wurde mit dem Anschlusstreffer belohnt: Philipp Max unterlief nach einem Eckball für Köln ein Eigentor (65.). Köln verpasste den Ausgleich trotz doppelter Überzahl in der Schlussphase, Ja-Cheol Koo und Alfred Finnbogason flogen jeweils vom Platz (89., 90.). Augsburg liegt trotz des Sieges weiter auf dem Relegationsplatz.

Mainz 05 - Hertha BSC 1:0 (1:0)

Nach fünf Niederlagen in Serie begann Mainz gegen auswärtsschwache Berliner sehr dominant. Doch erst der achte Torschuss landete im Tor von Hertha-Schlussmann Rune Jarstein. Kurz vor der Halbzeit wurde ein Schuss von Danny Latza aus 20 Metern von John Brooks unglücklich abgefälscht (45.). Kurz darauf hatten die harmlosen Gäste sogar noch Glück, als Mainz ein klarer Handelfmeter verwehrt wurde. Auch nach Wiederbeginn waren die 05er das aktivere Team. Jairo Samperio verpasste in der 62. Minute die Vorentscheidung.