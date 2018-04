BVB-Erfolg gegen Stuttgart Pulisics Glückstor ebnet Dortmund den Weg zum Sieg

Borussia Dortmund ist bis auf einen Punkt an den Rivalen Schalke 04 herangerückt. Der BVB gewann sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 3:0 (1:0). Die Tore erzielten Christian Pulisic (38. Minute), Michy Batshuayi (48.) und Maximilian Philipp (59.). In der Tabelle ist Dortmund nun Dritter (51 Punkte), am kommenden Spieltag kommt es zum Derby gegen den Tabellenzweiten Schalke.

Für den VfB bedeutete das 3:0 die erste Niederlage überhaupt unter Trainer Tayfun Korkut. Der hatte seit seinem Antritt Anfang Februar 18 Punkte aus acht Spielen geholt. Und auch gegen den BVB wirkte seine Mannschaft lange nicht wie das Verliererteam.

Wer wissen wollte, wie die erste Hälfte in Dortmund lief, der musste sich nur das Tor zum 1:0 ansehen. Pulisic gelangte rechtsaußen nahe der Seitenlinie an den Ball und versuchte, von dort hoch in den Strafraum zu flanken. Dabei rutschte ihm der Ball über den Fuß - und schwebte ins lange Eck. Ein Tor, das aus einem technischen Fehler entstanden war, es passte zur Offensivleistung beider Teams. Davon zeugten auch Passquoten von jeweils unter 70 Prozent. Das mag beim eigentlich hochveranlagten BVB auch an möglichen Nachwirkungen des 0:6 gegen den FC Bayern am vorigen Spieltag gelegen haben.

War die erste Hälfte gegen Stuttgart noch zäh und ohne ansehnliche Spielzüge geblieben, bot die zweite höheren Unterhaltungswert. Das lag vor allem an Dortmund, und speziell auch an Nuri Sahin. Das BVB-Urgestein, das überraschend in der Startelf stand, bereitete das 2:0 durch Batshuayi direkt vor, fünf Torschussvorlagen erreichte der 29-Jährige insgesamt.

Mit dem 3:0 war die Partie entschieden: Eine Flanke von Mahmoud Dahoud landete rechts im Strafraum bei Pulisic, dessen Kopfballablage Maximilian Philipp fand. Der Angreifer scheiterte mit seinem ersten Schuss an VfB-Keeper Ron-Robert Zieler, sein abgefälschter Nachschuss landete dann trotzdem im Tor. Pulisic (73.) und Batshuayi (75.) verpassten einen möglichen vierten Treffer. Der VfB hatte seine größte Chance des Spiels, als Mario Gomez aus rund 20 Metern die Latte traf (85.).

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:0 (1:0)

1:0 Pulisic (38.)

2:0 Batshuayi (48.)

3:0 Philipp (59.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Schmelzer (64. Toljan) - Dahoud, Sahin - Pulisic, Reus (87. Gomez), Philipp (80. Sancho) - Batshuayi. - Trainer: Stöger

Stuttgart: Zieler - Beck, Pavard, Badstuber, Emiliano Insua - Ascacibar (88. Mangala), Aogo (68. Berkay Özcan) - Thommy (57. Bruun Larsen), Gentner - Ginczek, Gomez. - Trainer: Korkut

Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg)

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Schmelzer (3) - Beck (6), Aogo (4), Gomez (3), Ascacibar (10)