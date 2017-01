Dortmunds Sieg in Bremen Ja, aber

Ausgangslage: Borussia Dortmund stand vor dem Gastspiel bei Werder Bremen unter Druck. 27 Punkte aus 16 Spielen sind für die Ansprüche eines Champions-League-Achtelfinalisten viel zu wenig. In der Liga ist der Vizemeister seit dem 6. November sieglos. Da darf auch die vierwöchige Winterpause nicht als Ausrede herhalten. Die abstiegsbedrohten Bremer kamen also zum rechten Zeitpunkt: Neun der vergangenen zehn Duelle gewann Dortmund, teils sehr deutlich. Werder, aktuell Tabellen-16., blieb vor der Partie mit dem Angstgegner immerhin fünf Spiele am Stück ungeschlagen. Grund zur Hoffnung?

Es lebe die Tradition: Fußball-Romantiker dürften beim Blick auf die Samstagsspiele wohl kaum eine Gänsehaut bekommen haben. Augsburg - Hoffenheim, Wolfsburg - Hamburg, Schalke - Ingolstadt, Leipzig - Frankfurt, Darmstadt- Gladbach. Duelle, die bei neutralen Beobachtern wohl keine Emotionen hervorrufen. Dortmund und Bremen zählen mit zwölf Meisterschaften, neun Pokalsiegen und drei internationalen Titeln zumindest historisch zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat.

Ergebnis: Der BVB bezwingt Werder Bremen 2:1 (1:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Serienende: Die Anhänger des BVB werden schon nach fünf Minuten tief durchgeatmet haben. André Schürrle hatte mit seinem ersten Saisontor nicht nur seine persönliche Durststrecke beendet, sondern auch die seines Teams. Siebenmal waren die Dortmunder zuletzt in Folge in Rückstand geraten. Der Treffer wirkte zunächst befreiend. Vermutlich auch, weil die Spieler wussten, dass sie in dieser Saison noch keine Führung aus der Hand gegeben hatten.

Erste Hälfte: Werder schien in der Anfangsphase noch nicht ganz auf dem Platz zu sein. Dortmund erspielte sich Chance um Chance und konnte mit dem Resultat trotz der Führung nicht zufrieden sein. Nach Schürrles 1:0 (5. Minute) hatte der Nationalspieler weitere Möglichkeiten, um zu erhöhen (11./15.). Doch die Dortmunder Defensiv-Schwäche hat sich bis nach Bremen rumgesprochen: Zunächst scheiterten Fin Bartels (18.) und Thomas Delaney (35.) an Roman Weidenfeller, dann traf Clemens Fritz die Latte (45.). Beim Alu-Treffer des ehemaligen Nationalspielers spielte Dortmund bereits in Überzahl. Jaroslav Drobny wurde nach einer Notbremse vom Platz gestellt (39.).

Zahl des Spiels: Trotz der Kapitänsbinde steht Marcel Schmelzer noch immer im Schatten der großen Stars beim BVB. Dennoch gehört er mittlerweile zu den Vereinslegenden. Die Nummer 29 wird am Sonntag 29 und absolviert seine neunte Saison im BVB-Trikot. Weil die Zahl "neun" so schön ist, verringerten die Bremer in der 39. Minute ihre ohnehin schon geringen Chancen auf einen Punktgewinn, indem Drobny die Rote Karte sah und Werder ab da nur noch mit neun Feldspielern agierte.

Zweite Hälfte: Reus verpasste nach Wiederbeginn die Vorentscheidung. Felix Wiedwald parierte stark und sorgte damit indirekt für den Ausgleich. Der fiel praktisch im direkten Gegenzug, als sich Bartels gegen Sokratis und Ginter durchsetzte und anschließend noch den herauseilenden Weidenfeller überwinden konnte (59.). Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt verdient. Doch Dortmund hatte das glücklichere Ende für sich: Lukasz Piszczek verwertete einen abgefälschten Schuss vom eingewechselten Raphael Guerreiro gekonnt.

4 – Piszczek (@BVB) scored his 4th goal 2016/17 (in 13 apps) & equalizes his personal record for a BL season from 2011/12. Offense. #SVWBVB — OptaFranz (@OptaFranz) 21. Januar 2017

Erkenntnis des Spiels: Wer kann den beim Afrika-Cup weilenden Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB ersetzen? Schürrle? Götze? Von wegen. Lukasz Piszczek ist mit vier Saisontoren derzeit Dortmunds zweitgefährlichster Spieler. Der Rechtsverteidiger hat damit mehr Treffer erzielt als Götze, Schürrle und Reus zusammen.

Erkenntnis des Spiels II: Die "Bild"-Zeitung hatte vor dem Spiel vermeldet, dass es in Dortmund kein Tabu-Thema mehr sei, sich am Ende der Saison vorzeitig von Trainer Thomas Tuchel zu trennen, wenn er die Champions-League-Qualifikation verpasst. Sollte sich der BVB im Laufe der Rückrunde vor allem defensiv nicht steigern, könnte das Unterfangen ernsthaft in Gefahr geraten.