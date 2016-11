Fußball-Bundesliga Aubameyang schießt HSV ab, Bayern nur Remis

FC Bayern - TSG Hoffenheim 1:1 (1:1)

Nach dem frühzeitigen Erreichen des Achtelfinals in der Champions League überraschte Bayerns Trainer Carlo Ancelotti mit einigen Änderungen. Der Italiener ließ mit David Alaba, Thomas Müller und Philipp Lahm gleich drei Stammkräfte auf der Bank. Das machte sich zunächst bemerkbar: Hoffenheims Kerem Demirbay brachte den Ball nach einem Pass von Nadiem Amiri aus 16 Metern im linken Winkel des Bayern-Tors unter (16. Minute). Doch noch vor der Pause glich der Rekordmeister aus. Steven Zuber traf bei einem Klärungsversuch vor Robert Lewandowski ins eigene Tor (34.).

Bayern war in der Folge überlegen, erspielte sich aber kaum nennenswerte Chancen. Hoffenheim beschränkte sich aufs Verteidigen und spekulierte auf den einen erfolgreichen Konter. Auch die Einwechslung des immer noch torlosen Thomas Müller sorgte zunächst nicht für die erhoffte Gefahr. Lediglich ein Kopfball des deutschen Nationalspielers landete in den Armen von TSG-Schlussmann Oliver Baumann (80.). Kurz vor dem Ende hatte Mats Hummels gleich mehrfach die Chance, die Partie zu entscheiden. Doch der Innenverteidiger scheiterte am Pfosten (87.). Auch Müller traf wenig später nur Aluminium (90.). Es blieb beim 1:1, Bayern ist weiterhin ungeschlagen, gab aber schon zum dritten Mal Punkte ab. RB Leipzig kann morgen mit dem Rekordmeister gleichziehen.

Hamburger SV - Borussia Dortmund 2:5 (0:3)

Der 80. Geburtstag von Vereinslegende Uwe Seeler hätte aus sportlicher Sicht nicht schlechter laufen können. Nach einem Angriff über die linke Seite schloss zunächst Emre Mor ab, dessen ungefährlicher Schuss wurde von HSV-Torhüter René Adler schlecht abgewehrt. Pierre-Emerick Aubameyang traf per Nachschuss zur Führung (4.). Und der Gabuner legte nach: In der 23. Minute musste er nach einem katastrophalen Fehler von Johan Djourou nur einschieben, kurz darauf verwertete er eine Kopfballvorlage von Marc Bartra (27.). Für den Stürmer, der unter der Woche aus disziplinarischen Gründen gegen Sporting Lissabon nicht im Kader gestanden hatte, waren es die Saisontreffer acht, neun und zehn.

Afrikas Fußballer des Jahres machte im zweiten Durchgang da weiter, wo er im ersten aufgehört hatte. Nach einem Pass von Christian Pulisic schloss er unhaltbar ins linke untere Eck ab (48.). Wie aus dem Nichts kassierte der BVB dann doch ein Gegentor. Nicolai Müller schob den Ball am herauseilenden Roman Bürki vorbei (55.) und sorgte damit für das erste Tor, seitdem Markus Gisdol das Team übernommen hat. Der eingewechselte Ousmane Dembélé stellte den alten Abstand dann wieder her (77.). Das 2:5 durch Müller war letztlich bedeutungslos (81.). Mit zwei Punkten liegt Hamburg weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz, Dortmund rückt nach zuvor vier sieglosen Partien auf Platz fünf vor.

Bayer Leverkusen - Darmstadt 98 3:2 (1:0)

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Tottenham in der Champions League setzte die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt ihren Aufwärtstrend fort: Hakan Calhanoglu erzielte in der 32. Minute den verdienten Führungstreffer für die Werkself. Der Schuss des Türken aus 20 Metern ging vom linken Innenpfosten ins Tor. Wenige Sekunden nach Wiederbeginn glich Darmstadt dann überraschend aus. Antonio-Mirko Colak verwertete im Fünfmeterraum eine Flanke von Marcel Heller (47.). Doch die Freude über das 1:1 war nur von kurzer Dauer: Julian Brandt traf zehn Minuten später zur erneuten Bayer-Führung. Charles Aranguiz legte nach einem Eckball per Rechtsschuss nach und entschied die Partie zugunsten von Bayer (69.). Das 3:2 durch Mario Vrancic nach einem Eckball kam zu spät (85.). Bayer rückt durch den Erfolg vorübergehend auf Rang sieben vor.

FC Ingolstadt - FC Augsburg 0:2 (0:0)

In der Partie zwischen Ingolstadt und Augsburg sorgten die Gäste für die wenigen Höhepunkte in der ersten Hälfte. Zunächst versuchte es Dominik Kohr aus der Distanz, sein Schuss prallte jedoch von der Latte zurück ins Feld (17.). Wenig später vergab Philipp Max nach feinem Zuspiel von Dong-Won Ji völlig freistehend per Kopf (35.). Erst Rául Bobadilla erlöste die Augsburger, als er einen Freistoß in der 85. Minute direkt verwandelte. Der 29-Jährige war erst kurz zuvor eingewechselt worden. Halil Altintop erzielte kurz vor dem Abpfiff das 2:0 (90.).

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Freiburg hatte vor dem Spieltag alle vier Bundesliga-Heimpartien gewonnen. Gegen den VfL Wolfsburg geriet der Aufsteiger aber zunächst in Rückstand: Nach einem Eckball traf Zugang Mario Gomez per Kopf (41.). Der Nationalspieler erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, indem er einen Konter der Wolfsburger erfolgreich abschloss. Gomez steht nun bei drei Treffern in neun Ligaspielen. Freiburg musste nach mehreren eigenen Chancen noch das 0:3 hinnehmen. Ricardo Rodrígues verwandelte einen Foulelfmeter (86.). Wolfsburg rückt durch den zweiten Saisonsieg auf den 13. Platz vor.