Dortmunds Erfolg in Mainz Neuer Peter, neues Glück

Erkenntnis des Spiels: Zuletzt gewann man als Zuschauer den Eindruck, der Name "Peter" stünde für Erfolglosigkeit. Falsch gedacht! Peter Stöger hat sein Debüt beim BVB nach zuvor 14 sieglosen Ligaspielen mit dem 1. FC Köln gemeistert. Dortmund offenbarte zwar altbekannte Schwächen, sicherte sich am Ende aber drei wichtige Punkte. Und Mainz? Spielte phasenweise gut, könnte bei einem Sieg von Werder Bremen am Mittwoch aber auf Platz 16 rutschen.

Peter ersetzt Peter: Neuneinhalb Jahre war es her, dass sich die Führung des BVB gezwungen sah, einen Trainer aus sportlichen Gründen zu entlassen. 2008 traf es Thomas Doll, nachdem er mit der Borussia zwischenzeitlich in Abstiegsnot geraten war. Nun musste Peter Bosz gehen. Sein Namensvetter übernahm den Posten - eine Woche, nachdem er als Tabellenletzter beim 1. FC Köln freigestellt worden war.

Die Aufstellungen: Neuer Coach, neues Glück? Häufig wirbeln Trainer nach Amtsantritt Personal und Spielsystem durcheinander. Große Überraschungen blieben aber aus. Angesichts der Verletzungsmisere hatte der Österreicher auch nur begrenzten Spielraum.

Ergebnis: Borussia Dortmund ist ein Befreiungsschlag gelungen! Gegen Mainz 05 gewann der BVB 2:0 (0:0). War das die Wende? Zumindest war es das Ende einer Horror-Serie.

8 - Nach zuvor 8 sieglosen BL-Spielen in Folge feiert der BVB den 1. Sieg seit über 2 Monaten: Am 30. September 2017 gewann Dortmund mit 2-1 in Augsburg. Damit endet die längste Serie ohne BL-Sieg seit dem Frühjahr 2000 (damals sogar 14 Spiele). Wende?

Erste Hälfte: Begann aus Sicht des BVB mit einem Schock: Nach sechs Minuten traf Suat Serdar aus 18 Metern die Latte, Torhüter Roman Bürki war schon geschlagen. Weitere sechs Minuten später kam der Deutsch-Türke erneut frei zum Schuss - wieder ohne Erfolg. Auch nach Standardsituationen waren die Gastgeber gefährlicher. Abdou Diallo verfehlte nach einem Freistoß per Kopf das Tor. Der BVB wackelte wie in den Wochen zuvor unter Bosz und kam erst kurz vor der Halbzeit zur ersten Chance: Pierre-Emerick Aubameyang vergab freistehend nach einem Pass von Julian Weigl.

Szene der ersten Hälfte: Wenige Strafraumszenen, unsaubere Kombinationen - vor der Pause wurde den 33.500 Zuschauern aus spielerischer Sicht nur wenig geboten. Symptomatisch, dass ein Trainer an der Seitenlinie für den technischen Höhepunkt sorgen musste. Sandro Schwarz spielte einen Flugball, der ins Aus segelte, ohne hinzuschauen mit der Hacke direkt zu einem seiner Spieler. Hier wäre Szenenapplaus angebracht gewesen.

Zweite Hälfte: Dortmund war, wie schon am Samstag gegen Bremen, nach Wiederbeginn das bessere Team. In der 55. Minute gingen die Gäste in Führung: Ömer Toprak traf zunächst den Pfosten, Sokratis verwertete den Nachschuss - die Erlösung war den Spielern anzumerken. Doch wer jetzt dachte, die Borussia würde befreit aufspielen, sah sich getäuscht. Mainz sollte gefährlich bleiben. Für einen weiteren Treffer reichte es aber nur auf der anderen Seite: Shinji Kagawa sorgte mit seinem Treffer in der 89. Minute für die Entscheidung.

Getty Images Pierre-Emerick Aubameyang und Shinji Kagawa jubeln über das 2:0

Szene(n) der zweiten Hälfte: Kagawa dürfte erleichtert gewesen sein - in der Schlussphase gegen Werder Bremen am Samstag verpasste er beim Stand von 1:2 ein sicheres Tor, indem er Aubameyang auf der Linie anschoss. Auch gegen Mainz vergab der japanische Nationalspieler eine Riesenchance. In der 89. Minute machte er es aber besser: Kagawa wurde von Aubameyang schön in Szene gesetzt und musste wieder mal nur noch einschieben - diesmal mit Erfolg.

Gutes Omen: Peter Stöger hatte allen Grund, beruhigt in seine erste Partie als BVB-Trainer zu gehen. Der 51-Jährige hatte bei seinen vorherigen Stationen (u.a. SC Wiener Neustadt, FK Austria Wien, 1. FC Köln) noch nie bei seinem Debüt verloren. Dreimal feierte er einen Auftaktsieg, weitere dreimal reichte es immerhin zu einem Remis. Diese Serie hat er jetzt ausgebaut.

Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

0:1 Sokratis (55.)

0:2 Kagawa (89.)

Mainz: Zentner - Balogun, Gbamin (46. Alexander Hack), Diallo - Donati (64. Maxim), Frei, Brosinski - Serdar, Latza - Quaison (76. Holtmann), Berggreen

Dortmund: Bürki - Toljan, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Weigl - Kagawa, Guerreiro (90. Sahin) - Jarmolenko, Aubameyang, Pulisic (70. Dahoud)

Schiedsrichter: Benjamin Brand

Zuschauer: 33.500

Gelbe Karten: -