Bundesliga Dortmund festigt die Tabellenführung

FC Augsburg - Borussia Dortmund 1:2 (1:2)

Borussia Dortmund hat sich 2:1 beim FC Augsburg durchgesetzt und bleibt weiterhin Tabellenführer der Bundesliga. Andriy Yarmolenko brachte den BVB durch einen Treffer mit der Hacke bereits nach vier Minuten in Führung, es war die fünfte Torbeteiligung des Ukrainers in vier Ligaspielen. Kurz darauf glich Caiuby per Kopf aus (11. Minute), doch Shinji Kagawa erzielte durch einen sehenswerten Lupfer die erneute Dortmunder Führung (23.).

In der zweiten Halbzeit machte Augsburg Druck, aber Dortmund verteidigte die knappe Führung. Pierre-Emerick Aubameyang scheiterte per Foulelfmeter an Augsburgs Torhüter Marwin Hitz (78.). Augsburg liegt nach der Niederlage auf Platz fünf.

Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 2:1 (0:0)

Hannover 96 hat erstmals in dieser Saison ein Bundesligaspiel verloren, der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der Nachspielzeit: Matthias Ginter hatte den Gastgeber zunächst in Führung gebracht (67.), Martin Harnik traf mit seinem fünften Saisontor vier Minuten später zum Ausgleich. Nach einem Foul von Salif Sané an Vincenzo Grifo im Strafraum verwandelte Thorgan Hazard den Foulelfmeter zum Sieg für Gladbach (90.+4). Gladbach liegt nach dem Sieg auf Platz sechs, Hannover ist Vierter.

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

Lange war die Partie auf einem überschaubaren Niveau. Frankfurts Führungstreffer fiel nach einem Fehler von Holger Badstuber, der den Ball unglücklich in den Lauf des Torschützen Ante Rebic spielte (42.). Simon Terodde erzielte in der zweiten Hälfte mit seinem ersten Bundesligator den Ausgleich - nur 37 Sekunden nach seiner Einwechslung (61.). Vier Minuten später sah Frankfurts Simon Falette nach einer Notbremse gegen Terodde die Rote Karte. Sébastien Haller erzielte in der letzten Minute des Spiels den Siegtreffer (90.+3). Frankfurt steht auf dem siebten Tabellenplatz, Stuttgart befindet sich punktgleich auf Platz 14.

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 1:1 (0:0)

In der ersten Halbzeit vergaben beide Teams jeweils eine gute Chance: Wolfsburgs Keeper Koen Casteels parierte einen Abschluss des Mainzers Yoshiniro Muto glänzend (25.), auf der anderen Seite schoss der ehemalige Mainzer Yunus Malli aus 18 Metern knapp über das Tor (39.). Nach Wiederanpfiff erzielte Josuha Guilavogui durch einen Kopfball die Wolfsburger Führung (55.), Muto glich in der Schlussphase aus (74.). Paus-Georges Ntep sah in der Schlussphase nach zwei Foulspielen die Gelb-Rote Karte. Wolfsburg steht auf dem zwölften Platz, Mainz befindet sich punktgleich auf Platz 13.