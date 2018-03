Bundesliga BVB siegt dank Batshuayis Traumtor

Drei Tage nach dem Aus in der Europa League hat Borussia Dortmund in der Bundesliga Wiedergutmachung betrieben. Der BVB setzte sich vor eigenem Publikum dank eines Traumtors von Michy Batshuayi (24. Minute) 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 durch. Damit rückten die Dortmunder in der Tabelle auch wieder bis auf einen Punkt an Schalke 04 und den zweiten Platz heran. Hannover verlor dagegen auch das vierte Spiel in Folge und liegt in der Tabelle nur noch auf Platz 13. Sieben Spieltage vor Saisonende hat 96 aber weiter sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Dortmunds Trainer Peter Stöger musste auf Marco Reus verzichten, der in Salzburg zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden musste und noch muskuläre Probleme hat. Eine weitere Chance in der Startaufstellung bekam Mario Götze, der von Stöger nach dem Europa-League-Aus noch scharf kritisiert worden war. Überzeugen konnte Götze auch gegen Hannover nicht, Stöger ließ ihn aber trotzdem durchspielen.

Der BVB zeigte sich nach dem schwachen Auftritt in Salzburg deutlich spielfreudiger und hatte schon nach 43 Sekunden eine bessere Chance als beim Europa-League-Spiel in 90 Minuten. Batshuayi traf nach schönem Pass von André Schürrle allerdings nur den Pfosten. Das Duo war auch für den Dortmunder Führungstreffer verantwortlich: Schürrle brachte eine Ecke an den kurzen Pfosten, dort war Batshuayi vor dem dort postierten Pirmin Schwegler am Ball und verlängerte ihn mit der Hacke ins lange Eck.

Die Gäste zeigten zwar insbesondere in der zweiten Hälfte eine ordentliche Leistung, wurden aber offensiv nur selten gefährlich. Zehn Minuten vor dem Abpfiff hatte 96 Pech, als Schiedsrichter Patrick Ittrich einen Treffer von Julian Korb wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannte. Die TV-Bilder zeigten aber, dass es zumindest eine sehr knappe Entscheidung war.

Borussia Dortmund - Hannover 96 1:0 (1:0)

1:0 Batshuayi (24.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Toprak (46. Sokratis), Schmelzer - Castro (64. Weigl), Dahoud - Pulisic (70. Philipp), Götze, Schürrle - Batshuayi

Hannover: Tschauner - Sorg (78. Fossum), Sané, Anton - Korb, Schwegler, Bakalorz (86. Maina), Ostrzolek - Klaus, Füllkrug (73. Bazee) - Jonathas

Schiedsrichter: Ittrich

Gelbe Karten: Akanji, Sokratis / Schwegler

Zuschauer: 81.360